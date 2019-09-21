Fenerbahçe Ankaragücü sınavını geçti Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü Zanka ve Muriqi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini 20. dakikada Zanka ve 73. dakikada Vedat Muriqi attı. MKE Ankaragücü'nün tek golü ise 16. dakikada Orgill'den geldi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Ankaragücü ise 5 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Fenerbahçe: 2 - MKE Ankaragücü: 1 Stat: Ülker Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Rami (Dk. 46 Jailson), Dirar, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 86 Tolgay Arslan), Kruse, Garry Rodrigues (Dk. 41 Emre Belözoğlu), Muric MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel (Dk. 46 Hasan Kaya), Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty (Dk. 75 Aydın Karabulut), Moke, Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Canteros, Orgill Goller: Dk. 16 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 20 Zanka, Dk. 73 Muric (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 24 Orgill, Dk. 25 Cebrail Karayel, Dk. 44 Canteros (MKE Ankaragücü), Dk. 62 Luiz Gustavo, Dk. 80 Zanka (Fenerbahçe)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.