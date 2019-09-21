Fenerbahçe Ankaragücü sınavını geçti
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü Zanka ve Muriqi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.21 Eylül 2019 Cumartesi 23:25
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'nin gollerini 20. dakikada Zanka ve 73. dakikada Vedat Muriqi attı. MKE Ankaragücü'nün tek golü ise 16. dakikada Orgill'den geldi.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Fenerbahçe: 2 - MKE Ankaragücü: 1
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Rami (Dk. 46 Jailson), Dirar, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 86 Tolgay Arslan), Kruse, Garry Rodrigues (Dk. 41 Emre Belözoğlu), Muric
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel (Dk. 46 Hasan Kaya), Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty (Dk. 75 Aydın Karabulut), Moke, Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Canteros, Orgill
Goller: Dk. 16 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 20 Zanka, Dk. 73 Muric (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 24 Orgill, Dk. 25 Cebrail Karayel, Dk. 44 Canteros (MKE Ankaragücü), Dk. 62 Luiz Gustavo, Dk. 80 Zanka (Fenerbahçe)
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