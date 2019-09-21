0553 313 94 23

Fenerbahçe Ankaragücü sınavını geçti

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü Zanka ve Muriqi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

21 Eylül 2019 Cumartesi 23:25
Fenerbahçe Ankaragücü sınavını geçti

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 20. dakikada Zanka ve 73. dakikada Vedat Muriqi attı. MKE Ankaragücü'nün tek golü ise 16. dakikada Orgill'den geldi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Fenerbahçe: 2 - MKE Ankaragücü: 1

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Rami (Dk. 46 Jailson), Dirar, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 86 Tolgay Arslan), Kruse, Garry Rodrigues (Dk. 41 Emre Belözoğlu), Muric

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel (Dk. 46 Hasan Kaya), Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty (Dk. 75 Aydın Karabulut), Moke, Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Canteros, Orgill

Goller: Dk. 16 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 20 Zanka, Dk. 73 Muric (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 24 Orgill, Dk. 25 Cebrail Karayel, Dk. 44 Canteros (MKE Ankaragücü), Dk. 62 Luiz Gustavo, Dk. 80 Zanka (Fenerbahçe)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 23:25
  1. Aydın
  2. Fenerbahçe
  3. Ankaragücü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEKNOFEST ziyaretçi rekoru kırdı!
    1. TEKNOFEST ziyaretçi rekoru kırdı!
    2. Bugün hava nasıl olacak? İşte,..
    3. ABD'nin 'Vuralım ama ses çıkarmayın,..
    4. Milan Inter derbisi kaç kaç bitti?
    5. Formula 1 yarışı ne zaman? Formula 1..
    6. 99/4 Kasım celbi askerlik yerleri..
    7. Celp yeri nasıl sorgulanır?
    8. YPG/PKK'dan 'paçavra' oyunu!
    9. Ersun Yanal'dan 'derbi' yorumu!
    10. Fenerbahçe Ankaragücü sınavını geçti
    11. Metiner'in dikkat çektiği ihanet..
    12. KKTC Başbakanı Tatar'dan tepki:..
    13. Hollanda'da Ulusal Çiş Günü: Daha..
    14. Sert uyarı: Bize saldırmak isteyen..
    15. İşte, Süper Lig'de günün sonuçları ve..
    16. Ronaldo'dan duygulandıran ahde vefa:..
    17. Fenerbahçe Ankaragücü maçı sonucu
    18. İYİ Parti'den CHP'ye 'HDP' resti: Biz..
    19. Türkiye hala darbecilerle..
    20. Meteoroloji'den 4 il için flaş uyarı!
    21. Kavanoz kapakları yok satıyor!
    22. İşte, TFF 1. Lig'de toplu sonuç ve..
    23. Hamileler ciğer, işkembe, kokoreç..
    24. Adana Demir Bursaspor maçı kaç kaç..
    25. Çoklu organ yetmezliği nedir? Çoklu..
    26. Fransa'da ortalık savaş alanına döndü!
    27. Başsavcılıktan Demirtaş haberlerine..
    28. Bağdat IKBY’nin ihraç ettiği petrolü..
    29. City çıldırdı! 8 farkla kazandılar
    30. ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
    Halk sokağa indi! 'Sisi'yi tutuklayın' çağrısı!
    Halk sokağa indi! 'Sisi'yi tutuklayın' çağrısı!
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Sonunda bunu da yaptılar
    ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Sonunda bunu da yaptılar
    Medyadaki İslam düşmanlığı masaya yatırılacak!
    Medyadaki İslam düşmanlığı masaya yatırılacak!

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi