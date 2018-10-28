Fenerbahçe-Ankaragücü maçından önemli notlar

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Cocu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht ile yaptıkları müsabakanın kadrosundan Diego Reyes, Michael Frey ve Eljif Elmas'ı yedeğe çekti.

Hollandalı çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Oğuz Kağan Güçtekin, Andre Ayew ve İsmail Köybaşı'nı görevlendirdi.

Kalede yine Harun Tekin'i oynatan Cocu, savunma üçlüsünü Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahayı Jailson, Oğuz Kağan Güçtekin ve Yassine Benzia'dan oluşturan Cocu, sağda Mauricio Isla, solda ise İsmail Köybaşı'na şans verdi.

Hollandalı çalıştırıcı forvette ise Andre Ayew ve İslam Slimani'yi tercih etti.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci, 21 kişilik kadroda yer almadı.