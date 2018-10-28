THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Fenerbahçe-Ankaragücü maçından önemli notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Süper Lig'in 10. haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

28 Ekim 2018 Pazar 20:53
Fenerbahçe-Ankaragücü maçından önemli notlar

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Cocu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht ile yaptıkları müsabakanın kadrosundan Diego Reyes, Michael Frey ve Eljif Elmas'ı yedeğe çekti.

Hollandalı çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Oğuz Kağan Güçtekin, Andre Ayew ve İsmail Köybaşı'nı görevlendirdi.

Kalede yine Harun Tekin'i oynatan Cocu, savunma üçlüsünü Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahayı Jailson, Oğuz Kağan Güçtekin ve Yassine Benzia'dan oluşturan Cocu, sağda Mauricio Isla, solda ise İsmail Köybaşı'na şans verdi.

Hollandalı çalıştırıcı forvette ise Andre Ayew ve İslam Slimani'yi tercih etti.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci, 21 kişilik kadroda yer almadı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 20:53
  1. Ankara
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk sporcular, turnuvanın son gününde 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı
    1. Türk sporcular, turnuvanın son gününde..
    2. Uşak valisi kim oldu?
    3. AK Partili Hamza Dağ'dan çok..
    4. Gürcistan'da oy verme işlemi son buldu
    5. 3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    6. Bakan Süleyman Soylu inceleme yaparken..
    7. Endonezya'dan İsrail'in Gazze..
    8. Muş valisi kim oldu?
    9. Fenerbahçe-Ankaragücü maçından önemli..
    10. Artvin valisi kim oldu?
    11. Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail..
    12. Bitlis'te ‘Türkiye Güven Huzur..
    13. 'Fatih' yola çıkıyor
    14. Galatasaray Teknik Direktörü Terim:..
    15. Edirne valisi kim oldu?
    16. İlk yerli otomobil Devrim 57 yaşında
    17. Hipotermi nedir?
    18. Yerel seçimler öncesi AK Parti'den..
    19. Malatyaspor Galatasaray maçı kaç kaç..
    20. Dövmeler karaciğerin düşmanı
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti