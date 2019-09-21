Fenerbahçe Ankaragücü maçı ilk 11'leri
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçının ilk 11'leri...21 Eylül 2019 Cumartesi 19:05
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçının ilk 11'leri...
Fenerbahçe Ankaragücü maçı ilk 11'leri
Fenerbahçe
Altay Bayındır
Nabil Dirar
Jaílson
M. Jørgensen
M. Kruse
Luiz Gustavo
Deniz Türüç
Vedat Muriqi
Ankaragücü
Korcan Çelikay
Tiago Pinto
A. Kulusic
M. Pazdan
S. Kitsiou
Sedat Ağçay
H. Canteros
Aydın Karabulut
W. Moke Abro
İlhan Parlak
D. Orgill
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