Fenerbahçe Ankaragücü maçı ilk 11'leri Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçının ilk 11'leri...

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçının ilk 11'leri... Fenerbahçe Ankaragücü maçı ilk 11'leri Fenerbahçe Altay Bayındır Ozan Tufan Nabil Dirar Jaílson M. Jørgensen M. Kruse Tolga Ciğerci Luiz Gustavo Deniz Türüç Garry Rodrigues Vedat Muriqi Ankaragücü Korcan Çelikay Tiago Pinto A. Kulusic M. Pazdan S. Kitsiou Sedat Ağçay H. Canteros Aydın Karabulut W. Moke Abro İlhan Parlak D. Orgill

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