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Fenerbahçe Ankaragücü maçı ilk 11'leri

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçının ilk 11'leri...

21 Eylül 2019 Cumartesi 19:05
Fenerbahçe Ankaragücü maçı ilk 11'leri

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçının ilk 11'leri...

Fenerbahçe Ankaragücü maçı ilk 11'leri

Fenerbahçe

Altay Bayındır

Ozan Tufan

Nabil Dirar

Jaílson

M. Jørgensen

M. Kruse

Tolga Ciğerci

Luiz Gustavo

Deniz Türüç

Garry Rodrigues

Vedat Muriqi

Ankaragücü

Korcan Çelikay

Tiago Pinto

A. Kulusic

M. Pazdan

S. Kitsiou

Sedat Ağçay

H. Canteros

Aydın Karabulut

W. Moke Abro

İlhan Parlak

D. Orgill

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 19:05
  1. Aydın
  2. Fenerbahçe Ankaragücü maçı ilk 11'leri
  3. Süper Lig
  4. Fenerbahçe
  5. Ankaragücü

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