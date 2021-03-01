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Spor Fenerbahçe, Anderlecht'li futbolcu izlemeye aldı
Spor

Fenerbahçe, Anderlecht'li futbolcu izlemeye aldı

Bu sezon Sportif Direktör Emre Belözoğlu öncülüğünde transferin en flaş takımı olan Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'te forma giyen genç kanat oyuncusu Francis Amuzu'yu takip ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 23:35:00 - 2021-03-01 23:52:36
Fenerbahçe, Anderlecht'li futbolcu izlemeye aldı

Sezon başında Arjantinli yıldız Diego Perotti'yi Roma'dan transfer eden sarı lacivertliler, oyuncunun sakatlık geçirmesiyle istediği katkıyı alamadı.

Perotti'den yeterli verimi alamayan Erol Bulut, sol kanatta zaman zaman Mame Thiam, Valencia, Sinan Gümüş gibi isimleri kullanırken bu bölgedeki eksiklik dikkat çekti.

2 gol, 4 asist

Südpresse'in haberine göre; sarı lacivertliler, bu sezon RSC Anderlecht formasıyla toplam 26 maça çıkan ve 6 gole katkıda bulunan Francis Amuzu'yu izlemeye aldı.

Haberde Fenerbahçe'nin yanı sıra Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un da 21 yaşındaki Ganalı yıldızı takibe aldığı belirtildi.

Son maçta şov yaptı

Teknik Direktör Vincent Kompany'nin gözdelerinden olmayı başaran Francis Amuzu, son oynanan Standard Liege maçında 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Anderlecht alt yapısından yetişen Gana asıllı oyuncu, sol kanatın yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor.

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