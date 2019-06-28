Fenerbahçe, Alman golcüyü açıkladı Fenerbahçe, Almanya’nın Werder Bremen kulübüyle sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Max Kruse ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladığını açıklamadı.

Fenerbahçe, Almanya’nın Werder Bremen kulübüyle sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Max Kruse ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladığını açıklamadı.

Fenerbahçe, 31 yaşındaki Alman golcü Max Kruse ile 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır. Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.