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Medya Fenerbahçe, Ali Baba’nın çiftliği mi? Yazıklar olsun sana
Medya

Fenerbahçe, Ali Baba’nın çiftliği mi? Yazıklar olsun sana

Yeniakit Publisher
2024-05-13 13:30:00 -
Fenerbahçe, Ali Baba’nın çiftliği mi? Yazıklar olsun sana

Karar gazetesi yazarı Gökhan Aktürk, Fenerbahçe başkanlığında altıncı yılını dolduran Ali Koç’un neden başarısız olduğunu masaya yatırdı. Aktürk, “Fenerbahçe, Ali Baba’nın çiftliği mi?” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

Karar gazetesi yazarı Gökhan Aktürk, Fenerbahçe başkanlığında altıncı yılını dolduran Ali Koç’un neden başarısız olduğunu masaya yatırdı. Aktürk, “Fenerbahçe, Ali Baba’nın çiftliği mi?” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Fenerbahçe, net olmasa da belirlenen hedef olan Süper Lig şampiyonluğunu kaybetti. Altıncı yılını dolduran Ali başkan verdiği sözde yine durmadı.

(…) Peki Fenerbahçe neden başarısız?

Sarı Lacivertliler futbol tarafında yönetilemediğinden dolayı başarısız. Tam takım bir rüzgar alıyor arkasına başkan çıkıyor bir açıklama takım aynı hafta geri vites. Yönetim bir ego peşinde Ali Koç basın açıklaması yaptığı her toplantıda masa da tek başına yöneticiler seyirci gibi onu izliyor. 117. yılında hiç bir zaman Fenebahçe bu başkan ile yaşadığı başarıszlığı yaşamadı. Başarı kupa almak değildir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ezeli rekabetlerde Galatasaray,Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı Kadıköy üstünlükleri sona erdi.Her yaptığı açıklamanın iki sözünden birinde Galatasaray ve yönetiminden bahsetti.Rakibiniz konuşmalar açıklamalardan dolayı yükselişe geçti.Açıkçası rakibinizin bir nevi reklamını yaptınız.Futbol Federasyonu’na karşı ilk defa kulüp aciz kaldı.29 şampiyonluk dediniz bir adım yol alamadınız, bu başkanla olmaz değişmesi gerek dediniz bunda da başarısız kaldınız.Şampiyonluk söylemlerinden bahsetmeye gerek yok.25 bin kongre üyesi stadda,milyonlarca taraftar sizin vereceğiniz tarihi kararı bekledi ama orda dahi aldığınız karar takımı hedeflerinden alı koydu.Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa ettim dediniz hala görevdesiniz.Ben varken şampiyon yapmazlar bizi dediniz istifa edicem dediniz,Son açıklamanız bataklık kuruyana kadar burdayım dediniz.Hırsınız ve ego kurbanlığınızı

Fenerbahçe taraftarına yaşattınız.( Futbol tarafı ile ilgili)

Ekonomik anlamda başkan cebinden paralar verdi şöyle yaptı böyle yaptı gibi haberlerde çıktı.Fenerbahçe en çok borcu olan kulüp.

Getirdiğiniz teknik direktörler,Jorge Jesus’a böyle bir kadro verilseydi durum daha farklı olabilirmiydi?

Şampiyonluğa giden bir takım üç hücum hattı oyuncusu gönderip,üç defans oyıncusu neden alır.Üstelik bir tanesi tecrübesi ile saha içersinde psikolojik avantaj, hocanın tavırlarından dolayı kadro dışı gibi bişey. Diğeri hocanın göz ağrısı ne oynadığı belli değil. Her maç öncesi başkanı gibi ben yaptım ben ettim. Maç önü maç sonrası açıklamaların genelinde hep ben var sözleri. Biz yok takım yok futbolcular yok. Ben ve teknik ekibim var.

Dzeko, Tadic ve son haftalara doğru Fred dahi futbola küstü.

Çok iyi bir takım taraftarı olabilirsiniz ama bu sizin o takımı başarılı yöneteceğiniz anlamını çıkarmaz.
Saadettin Saran son açıklamasında Cuma gününe kadar Ali başkan adaylığını açıklamaz ise adayım çalışmalarıma başlamıştı. Adaylıktan çekildi.

Kulislerde konuşulan ise eski başkan Aziz Yıldırım’ın çok güçlü bir yönetim ile görevi tekrar geri alması yönünde. Ancak eski başkan bunu hep yalanlıyor.

Sonuç olarak, Sayın Ali Koç başkanlığında, İsmail Kartal teknik direktörlüğünde 200 milyon euro kadro değeri olan takım sezonu (0) kupa ile kapatacak. Suçlusu kim olacak?

Hiç bir şey olmamış gibi Ali Koç adaylığını koyup yola devam etme kararı aldı.

Acaba Galatasaray taraftarının dediği gibi sayın Ali Koç gizli Galatasaray taraftarı mı? Yönetimindeki kilit isimler önceki yıllarda bunu destekleyen paylaşımlar yapmıştı.”

 

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