Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlığını bitirdi
Spor

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlığını bitirdi

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlığını bitirdi

Süper Lig devi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Alanya’ya gidecek.

