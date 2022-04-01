Fenerbahçe alamadı, Trabzonspor alacak!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan bordo-maviller, daha önceden de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Charalampos Lykogiannis için harekete geçti. Bu transfer gelişmesi İtalyan basınına da yansıdı.

Süper Lig'de harika bir sezon geçiren ve 30. hafta sonunda 70 puanla ikinci sıradaki Konyaspor'un 15 puan önünde yer alan Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

Bordo-mavili ekipte kısa bir süre önce başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, bir araya gelmiş ve gelecek sezonun için transferleri masaya yatırmıştı.

Takvim'deki habere göre; transferle ilgili çalışmalara erken start veren Trabzonspor için İtalya'da ise önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. tuttocagliari.net'te yer alan haberde bordo-mavililerin adı daha önce transferde Fenerbahçe ile de anılan Yunan sol bek Charalampos Lykogiannis ile yakından ilgilendiği belirtildi.

Cagliari ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki sol bekin İtalyan kulübü ile yola devam etmeyeceği ve ülkesinden PAOK ve AEK kulüplerinin Lykogiannis'i transfer etmek istediği kaydedildi.

Trabzonspor'un da sezon sonu bonservisini eline alacak olan Yunan sol bek için devrede olduğu ve Lykogiannis ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

Devre arasında sol bek transferi için yoğun bir mesai harcayan ve Alman kulübü Union Berlin'den Tymoteusz Puchacz'ı sezon sonuna kadar kiralayan Trabzonspor'un yaz transfer döneminde de savunmanın solu için sıkı bir çalışma yapması bekleniyor.

İtalyan basınının Trabzonspor'un gündeminde yer aldığını iddia ettiği Lykogiannis, 6 kez Yunan Milli Takımı'nın formasını giydi. 28 yaşındaki sol bek bu sezon ise kulübü Cagliari ile 26 maça çıktı. Gol ya da asist katkısı yapamadı.

Futbola ülkesi Yunanistan'da Olympiakos'ta başlayan Lykogiannis, ardından APO Levadikos, Ergo Telis, Sutrm Graz ve Cagliari'de top koşturdu.

Tecrübeli futbolcu bir ara Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.