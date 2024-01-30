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Spor

Fenerbahçe açıklandı: ek gaza basması lazım! İnsanlara merak uyandıran olay, o açıklama peş peşe geldi

Yeniakit Publisher
2024-01-30 13:26:00 - 2024-01-30 13:26:25
Fenerbahçe açıklandı: ek gaza basması lazım! İnsanlara merak uyandıran olay, o açıklama peş peşe geldi

Sergen Yalçın'dan çağrı: Federasyonun el atması lazım | Fenerbahçe açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmeler yaptı.
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Yalçın, zemine dikkat çekerken "Her şeyi zemine bağlamak doğru değil ama bu seviyede bazı stadyumların zeminleri çok bozuk. Buna federasyonun el atması lazım. Herkes puan almaya çalışıyor. Biz kendi açımızdan ocak ayını iyi bir periyotta bitirdik. İlk yarıda oyunu bitirebilirdik. İkinci bölümde maalesef çok fazla bir şey yapmadık. İkinci yarı kör dövüşü gibi bir maç oldu. Skor adaletli gibi duruyor. Kaybetmiyoruz bu bizim için sevindirici. Hemen bu periyodu unutup önümüzdeki maçlara hazırlanacağız" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Zor bir oyun. Özellikle zeminin çok futbol oynamaya müsait olmadığı, yani oynayan takımın çok fazla oynayabileceği bir zemin olmadığı bir zemindi bence. Oyunun ilk yarısı bizim için iyi geçti. Öne geçtik, ilk yarıda oyunu bitirecek pozisyonları da yakaladık. Eğer ikiyi bulsaydık ilk yarıda oyunu bitirebilirdik diye düşünüyorum. İkinci yarı beklediğimiz gibi olmadı. İkinci yarıda maalesef oyunda çok fazla bir etkinliğimiz olmadı. Oyunu kurtarma telaşına düştük. Aslında böyle bir oyun mantalitemiz yok ama tabi bazen futbolda oyuncular doğal olarak skoru koruma telaşına düşebiliyor. Bunlar çok normal. Sonucunda bana göre 1-1'lik skor, adaletli bir skor gibi görünüyor bugün oynanan oyun için ama tekrar söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Ocak ayının zor geçtiğini kaydeden Yalçın, “7 tane müsabaka oynandı. Sürekli aynı kadro ile oynuyoruz. Çok kadro derinliğimiz yok açıkçası. Oyuncularımız çok mücadele ediyorlar. Puan cetveline bakarsanız içeride dışarıda herkesin puan alması gerekiyor. Çok dar bir puan cetveli var herkes için. Bu tarafı da çok önemli. Biz deplasmanda kaybetmiyoruz. Alınmış bir puan her zaman puan puandır deyiminden yola çıkarsak kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin mantığı iyi bir mantık şu anda bizim için. Artık bu bölümü unutup, iyi dinlenip önümüzdeki hafta zorlu maçlarımız var. Kupa maçımız, lig maçımız var. Büyük takımlarla oynayacağız. Kolay bir periyot olmayacak bizim için. Önümüzdeki 3 maçlık seri kısa sürede ona hazırlanıp oradan iyi bir şekilde çıkmayı hedefliyoruz” dedi.
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