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Spor Fenerbahçe açıkladı: Sahaya çıktı
Spor

Fenerbahçe açıkladı: Sahaya çıktı

Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, Dimitris Pelkas'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 17:48:00 -
Fenerbahçe açıkladı: Sahaya çıktı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 9 Şubat Salı günü Medipol Başakşehir’i ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sakatlığı bulunan Pelkas, saha çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Galatasaray maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinden sonra pas yaparak başladıkları idmanın dar alanda yapılan çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Dimitris Pelkas’ın saha çalışmalarına başladığı, Marcel Tisserand’ın ise günü çift idmanla tamamlayacağı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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