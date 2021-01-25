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Spor Fenerbahçe açıkladı! Mesut Özil'in alacağı ücret dudak uçuklattı
Spor

Fenerbahçe açıkladı! Mesut Özil'in alacağı ücret dudak uçuklattı

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için İngiliz ekibi Arsenal'e ödenecek rakamı açıkladı. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun maaşını da duyurdu. İşte sarı lacivertliler takımdan KAP'a yapılan o açıklama...

Yeniakit Publisher
2021-01-25 16:12:00 - 2021-01-25 16:18:14
Fenerbahçe açıkladı! Mesut Özil'in alacağı ücret dudak uçuklattı

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinin mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Mesut Özil'e 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Mesut'un alacağı ücret

İşte Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.

"Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir."

İmzayı salı günü atacak

Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, yıldız futbolcu ile çarşamba günü 15:00'te 3.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.

Yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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