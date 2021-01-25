Fenerbahçe açıkladı! Mesut Özil'in alacağı ücret dudak uçuklattı
Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için İngiliz ekibi Arsenal'e ödenecek rakamı açıkladı. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun maaşını da duyurdu. İşte sarı lacivertliler takımdan KAP'a yapılan o açıklama...
Fenerbahçe, Mesut Özil transferinin mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.
Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Mesut Özil'e 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Mesut'un alacağı ücret
İşte Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama:
"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.
"Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir."
İmzayı salı günü atacak
Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, yıldız futbolcu ile çarşamba günü 15:00'te 3.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.
Yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.