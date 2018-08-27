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Fenerbahçe 3 yıldızın biletini kesti

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Süper Lig'de de ikinci mağlubiyetini alan ve sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe Valbuena, Soldado ve Kameni'yi satış listesine koydu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:54
Fenerbahçe 3 yıldızın biletini kesti

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ve Damien Comolli, 3 yıldızın biletini kesti. Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena, Carlos Kameni ve Roberto Soldado satış listesine kondu.

Phillip Cocu ile Damien Comolli, hangi futbolcuların gönderilmesi gerektiği konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.

HEPSİNİN BİRDEN TAKIM BULMASI DÜŞÜK İHTİMAL

Valbuena listenin ilk sırasına yazılırken, ardından Kameni en sonra da Soldado geldi. Söz konusu 3'lü satış listesine konulsa da hepsinin birden takım bulması düşük ihtimal.

Herhangi birine teklif gelmesi durumunda yolları ayıracak olan sarı-lacivertliler, söz kestikleri yabancıları Türkiye'ye getirtebilecek.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:54
  1. Fenerbahçe
  2. Phillip Cocu
  3. Damien Comolli
  4. Mathieu Valbuena
  5. Carlos Kameni
  6. Roberto Soldado

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