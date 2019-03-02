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Fenerbahçe, 3 hafta sonra kazandı

- Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek 3 hafta sonra galip geldi- Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı- Sarı kart cezalısı durumuna düşen Fenerbahçeli Ayew, gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek- Çaykur Rizesporlu Moroziuk, 40. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı

02 Mart 2019 Cumartesi 21:28
Fenerbahçe, 3 hafta sonra kazandı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek 3 hafta sonra galip geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hemen başında 4. dakikada Dario Melnjak'ın golüyle geriye düşen Fenerbahçe, 22. dakikada Serdar Aziz'le beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, 40. dakikada Roberto Soldado'nun golüyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda Melnjak'ın 55. dakikada attığı golle beraberliği yakalayan Çaykur Rizespor karşısında Fenerbahçe, 84. dakikada Victor Moses'in penaltı golüyle 3-2 öne geçti. Sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyarak oldukça zorlandığı maçı kazanıp, 3 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 28'e çıkardı.

Çaykur Rizespor ise 6 maç sonra yenildi. Ligin ikinci yarısında ilk kez yenilen Karadeniz ekibi, 28 puanda kaldı.


- 2000. maçında güldü


Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde çıktığı 2000. maçından mutlu ayrıldı.

Ligdeki 61 sezonun tamamında yer alan Fenerbahçe, 2000. maçında 1132. galibiyetini elde etti.


- Penaltıya VAR incelemesi


Hakem Halil Umut Meler, Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararını VAR incelemesi sonrası bozmadı.

Maçın 80. dakikasında Marwane Saadane'nin Soldado'ya yaptığı hareket sonucu hakem Meler, penaltı noktasını gösterdi.

VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu inceleyen Meler, yardımcı hakemi Ceyhun Sesigüzel'i de yanına çağırdı. Hakemlerin incelemesi sonucunda penaltı kararı geçerli oldu.


- Serdar Aziz siftah yaptı


Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan transfer edilen Serdar, Fenerbahçe'yle çıktığı ikinci lig maçında gol sevinci yaşadı.

Serdar, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını ise 3'e yükseltti.


- Soldado, yaklaşık 10 ay sonra


Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Soldado, yaklaşık 10 ay sonra Kadıköy'de gol sevinci yaşadı.

Takımının Çaykur Rizespor karşısındaki 2. golünü atan Soldado, Kadıköy'de son olarak geçen sezonun 34. haftasında 19 Mayıs 2018'de Atiker Konyaspor karşısında rakip fileleri havalandırmıştı.

İspanyol futbolcu, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını ise 2'ye yükseltti.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerin penaltıdan golünü kaydeden Victor Moses de 6. lig maçında 2. golünü attı.


- Ayew cezalı duruma düştü


Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Maçın 58. dakikada oyuna giren Ayew, aynı dakika içinde sarı kart gördü. Ayew, sarı kart cezası nedeniyle gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.


- Taraftarlar galibiyeti Haluk Levent şarkısıyla kutladı


Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor maçını Haluk Levent'in, "Beni biraz anlasana" şarkısıya kutladı.

Maç sonunda Maraton ve Okul Açık tribünlerindeki çok sayıda taraftar, stattan ayrılmadı. Uzun süre Haluk Levent'in şarkısını söyleyen taraftarlar, galibiyetin mutluluğunu yaşadı.


- Çaykur Rizespor, 42. dakikada 10 kişi kaldı


Çaykur Rizespor, 42. dakikada Mykola Moroziuk'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Maçın 20. dakikasında sarı kart gören Moroziuk, 40. dakikada hakem Halil Umut Meler tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Karadeniz ekibi, uzatmalar dahil yaklaşık 55 dakikayı bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı.


- Okan Buruk, 4 maç sonra kaybetti


Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, çalıştırdığı takımlarla Fenerbahçe'ye 4 maç sonra yenildi.

Son iki sezonda Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'un başında çıktığı Fenerbahçe maçlarında 4 galibiyet alan Buruk'un serisi, Kadıköy'de 3-2'lik yenilgiyle sona erdi.


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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 21:28
  1. 24. hafta
  2. Çaykur Rizespor
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG

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