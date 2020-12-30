Fenerbahçe, 2020'de de kupa hasretine son veremedi

İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Fenerbahçe Futbol Takımı, 2014'ten bu yana süren kupa özlemine 2020'de de son veremedi.

Sarı-lacivertliler, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra bu yıl da kupa kazanma başarısı gösteremedi.

Kulübün müzesine 6 yılı aşkın süredir kupa getiremeyen Fenerbahçe Futbol Takımı, son şampiyonluğunu ise 25 Ağustos 2014'te TFF Süper Kupa'yı kazanarak elde etmişti.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 berabere tamamlanan müsabakada ezeli rakibi Galatasaray'a penaltı atışları sonucunda 3-2 üstünlük kurarak TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise en son 2012-2013'te müzesine götürmüştü.





- 39 maçta 19 galibiyet





Fenerbahçe Futbol Takımı, 2020 yılında çıktığı 39 resmi maçta 19 galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertli takım, bu yıl Süper Lig'de 31, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 8 karşılaşma oynadı.

Bu müsabakaların 19'unu kazanan Fenerbahçe, 7'sinde berabere kaldı, 13'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, 2020'de yaptığı maçlarda yüzde 48,7 galibiyet oranı yakaladı. Rakip fileleri 64 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 50 gole engel olamadı.





- 19 futbolcu transfer edildi





Fenerbahçe, 2020 yılında 19 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Geçen sezon ara transfer döneminde harcama limitleri nedeniyle sadece bir oyuncuyu renklerine bağlayabilen sarı-lacivertliler, 2020-2021'de ise uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini dindirmek amacıyla kadrosunu büyük oranda değiştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulüplerin gelirlerinin azalması ve Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği harcama limitlerine rağmen transfer yapmakta geri durmayan Fenerbahçe, birinci transfer ve tescil döneminde toplam 18 oyuncuyu kadrosuna kattı.





- İki teknik direktör görev yaptı





Fenerbahçe Futbol Takımı 2020 yılında 2 teknik direktörle çalıştı, sarı-lacivertliler bu süreçte ayrıca bir antrenör ve bir teknik sorumlu yönetiminde de maçlara çıktı.

Geçen sezona Ersun Yanal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, istenilen sonuçların alınamaması üzerine 1 Mart'ta deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Kovid-19 salgını nedeniyle liglere ara verilen sürece kadar antrenör Zeki Murat Göle, sezonun kalan bölümünde ise teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde müsabakalara çıktı.

Fenerbahçe, 5 Ağustos'ta ise futbol takımının yeni teknik direktörünün Erol Bulut olduğunu açıkladı.





- Comolli gitti, Emre Belözoğlu geldi





Fenerbahçe'de 2020 yılında sportif direktörlük görevinde de koltuk değişimi yaşandı.

Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından 2018 Haziran'da sportif direktörlüğe getirilen Damien Comolli, 3 yıllık sözleşmesi bulunmasına karşın 16 Ocak'ta istifa etti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koç, 28 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında geçen sezon Fenerbahçe formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu'nun yeni sportif direktör olduğunu duyurdu.





- Sahasındaki yenilmezlik serileri son buldu





Fenerbahçe Futbol Takımı, 2020 yılında olumsuz istatistikleriyle dikkati çekti.

Sarı-lacivertli takım, geçen sezon 23 Şubat'ta konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin 22 Aralık 1999'dan bu yana ezeli rakibine karşı sahasında sürdürdüğü yenilmezlik serisi son buldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor, sarı-lacivertlileri yaklaşık 23 yıl sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Bu sezon Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe, böylece siyah-beyazlı takıma önünde 17 Nisan 2005'ten sonra sahasında ilk yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe, ayrıca iç sahadaki üst üste mağlubiyetlerin ardından bir ilki daha yaşadı. Ülker Stadı'nda sırasıyla İttifak Holding Konyaspor'a, Beşiktaş'a ve Yeni Malatyaspor'a yenilen sarı-lacivertliler, böylece lig tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3 müsabakadan mağlup ayrıldı.





- 2020 yılı resmi maç tablosu





Fenerbahçe'nin 2020'de çıktığı resmi müsabakalarda aldığı sonuçların tablosu şöyle: