Fenerbahçe: "2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir"

Fenerbahçe Kulübü, CAS kararı sonrası, "Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir" açıklamasını yaptı.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS), Trabzonspor Kulübü’nün 2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı başvuruyu reddetmesinin ardından Fenerbahçe, karar hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden konu hakkında şu paylaşımı yaptı:

"Trabzonspor Kulübü’nün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve Kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız."