0553 313 94 23

Fenerbahçe: "2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir"

Fenerbahçe Kulübü, CAS kararı sonrası, "Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir" açıklamasını yaptı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:46
Fenerbahçe: "2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir"

Fenerbahçe Kulübü, CAS kararı sonrası, "Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir" açıklamasını yaptı.


Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS), Trabzonspor Kulübü’nün 2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı başvuruyu reddetmesinin ardından Fenerbahçe, karar hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden konu hakkında şu paylaşımı yaptı:


"Trabzonspor Kulübü’nün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve Kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazım Kurt Belediye Başkanları Çalıştayına katıldı
    1. Kazım Kurt Belediye Başkanları..
    2. Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz..
    3. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un..
    4. Ormanda kenevir yetiştiren şahıs..
    5. Ataser Group, 1,2 milyon TL yatırımla..
    6. Cizre’de tır devrildi: 2 yaralı
    7. Otomobilin çarptığı yaşlı kadın..
    8. Yiğidolar’ın Hollanda kampı sona erdi
    9. Geri manevra yapan tur otobüsünün..
    10. Ümraniyeli çocukların Başkan İsmet..
    11. Bakan Çavuşoğlu’ndan Tayland ile..
    12. Başkan Geylan: "Bin 71 defa teşekkür"
    13. Fenerbahçe: "2010-2011 sezonu..
    14. Browni tadından ıslak kurabiyeye..
    15. "Maden ihracatının yüzde 90'ından..
    16. Akülü aracı arıza yapan engellinin..
    17. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    18. Filistin yönetimi İsrail ile..
    19. TİKA'nın gönüllüleri Kuzey Makedonya'da
    20. ABD - Çin ticaret görüşmeleri iki ay..
    21. Vatandaşların 300 yıllık konağın..
    22. Seydioğlu baklavaları sahibi Hasan Sel..
    23. TBMM Başkanı Mustafa Şentop..
    24. Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet..
    25. ABD Başkanı Trump, ticaret anlaşması..
    26. DÜZELTME - "TCMB'nin 500-600 baz..
    27. Pendik’te trafikte dehşeti yaşayan..
    28. Kastamonu sahilinde ölü yunus balığı..
    29. Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 4..
    30. Elektrikli otobüsten yükselen duman..
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!