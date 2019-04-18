Fenerbahçe 17 sayı geriden geldi ama yetmedi! THY Avrupa Ligi Play Off mücadelesi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, evinde Zalgiris'e 82-80 mağlup oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Play Off mücadelelerinde ikinci karşılaşmasına çıktı. Zalgiris'i konuk eden Sarı-Lacivertliler, sahadan mağlup 80-82 ayrıldı ve seri 1-1'e geldi. İlk maçı 76-43 kazanan Fenerbahçe Beko, bu mağlubiyetle avantajı kaçırdı. Temsilcimiz Fenerbahçe, bu sezon ilk defa sahasında maç kaybetti. THY Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 17 sayıdan geri gelmesine rağmen Zalgiris'e engel olamadı ve 82-80 kaybetti.



1. Periyot sonucu: 21-20

2. Periyot sonucu: 39-46

3. Periyot sonucu: 58-73

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