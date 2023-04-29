Fener sıkı takipte! Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı... Bakın ne anlama geliyor!
Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Demir Grup Sivasspor’u 3-1 yenerek Lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 3 puana indirdi.
Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Demir Grup Sivasspor’u 3-1 yenerek Lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 3 puana indirdi.
8. dakikada Arda Güler’in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı. Pozisyonun devamında hakem Zorbay Küçük, Sivasspor lehine faul atışına karar verdi.
22. dakikada Rakip yarı sahanın sağ çaprazında topla buluşan Rossi’nin şık çalımlarla ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 0-1
31. dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Yatabare’den aldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt’un şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarıya çıktı.
32. dakikada Arda Güler’in ceza alanı içi sol çaprazdan içeriye kestiği topa altıpasta Pedro dokunamayınca Fenerbahçe mutlak bir golden oldu.
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42. dakikada Gradel’in içeriye kestiği top, defansa çarptıktan sonra Hakan Arslan’ın önünden geçerek kornere çıktı.
43. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rossi’nin pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Arda Güler’in vuruşunda, Charisis tehlikeyi uzaklaştırdı.
45+1. dakikada konuk takım farkı 2’ye çıkardı. İrfan Can Kahveci’nin sol çaprazdan altıpasa doğru kestiği topu Ferdi Kadıoğlu dokunarak filelere gönderdi: 0-2
45+5. dakikada İrfan Can Kahveci kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
45+10. dakikada Fenerbahçe farkı 3’e çıkardı. Arda Güler’in ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural’dan seken meşin yuvarlağı iyi takip eden Ferdi Kadıoğlu bir kez daha filelerle buluşturdu: 0-3
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
52. dakikada hızlı gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Saiz’in enfes ortasında topla buluşan Gradel’in kafa vuruşu auta gitti.
62. dakikada N’Jie’nin ortasında arka direkte topla bulşuan Gradel’in vuruşunu kaleci İrfan güçlükle çeldi. 63. dakikada ceza sahası dışından Saiz’in muhteşem vuruşunu kaleci kornere attı.
76. dakikada savunma arkasına atılan topta Caicedo’nun vuruşu direğe çarparak ağlara gitti: 1-3
82. dakikada ceza sahası dışından Erdoğan Yeşilyurt’un vuruşu auta çıktı.
84. dakikada Robin’in ortasında Yatabare’den önce Samet araya girerek tehlikeyi önledi. Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanında müsabakayı 3-1 kazandı.