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Siyaset Fena rezil oldu! HDP ile ittifak yapan Erkan Baş'ın eski konuşması gündem oldu
Siyaset

Fena rezil oldu! HDP ile ittifak yapan Erkan Baş'ın eski konuşması gündem oldu

HDP ile ittifak kararı alan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın, yıllar önce sol partilerin ittifak yapmasını eleştirdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 13:51:00 -

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nin (TÖP) oluşturduğu "Emek ve Özgürlük İttifakı" bugün İstanbul’da kuruluşunu ilan etti.

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan törende ittifaka katılan partilerin liderleri konuşma yaptı. Bunlardan birisi de TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tı. Erkan Baş burada HDP ile yapılan ittifakı savundu.

Erkan Baş'ın, önceki yıllarda HDP'den önceki adı BDP olan partiyle sol partilerin ittifak yapmasını eleştirdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Erkan Baş, "Sol bir takım güçlerin arkasında, onlara yedeklenerek kendisini büyütme hayalinden vazgeçmelidir. Bir taraftan BDP'nin arkasına saklanarak solculuk, sosyalistlik yapmak kurgusu var. Bir de AKP'nin arkasına saklanarak, onun açtığı başlıklardan yararlanarak solculuk, sosyalistlik yapanlar var" demişti.

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