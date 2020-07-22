Fen liseleri yüzdelik dilimleri, kontenjanları, taban puanları 2020
LGS tercihleri 2020 yılında 20 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Lise tercihlerinin başlamasıyla birlikte tercih listesi oluştururken taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları merak ediliyor. İşte Fen liseleri yüzdelik dilimleri, kontenjanları, taban puanları…
Fen lise puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri başladı ve 29 Temmuz’a kadar yapılacak. Peki Fen Liseleri puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları kaç? İşte fen liseleri yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2020.
Ankara Çankaya Fen Lisesi
Kontenjan 120
Taban puanı 495,105
Yüzdelik dilim 0,01
İzmir Bornova Fen Lisesi
Kontenjan 90
Taban puanı 494,57
Yüzdelik dilim 0,01
İstanbul Kadıköy Atatürk Fen Lisesi
Kontenjan 150
Taban puanları 493,397
Yüzdelik dilim 0,01
İstanbul Çapa Fen Lisesi
Kontenjan 150
Taban puanları 492,394
Yüzdelik dilim 0,01
Bursa Nilüfer Tofaş Fen Lisesi
Kontenjan 120
Taban puanları 489,618
Yüzdelik dilim 0,01