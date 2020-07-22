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Eğitim

Fen liseleri yüzdelik dilimleri, kontenjanları, taban puanları 2020

LGS tercihleri 2020 yılında 20 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Lise tercihlerinin başlamasıyla birlikte tercih listesi oluştururken taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları merak ediliyor. İşte Fen liseleri yüzdelik dilimleri, kontenjanları, taban puanları…

Yeniakit Publisher
2020-07-22 21:50:00 -
Fen liseleri yüzdelik dilimleri, kontenjanları, taban puanları 2020

Fen lise puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri başladı ve 29 Temmuz’a kadar yapılacak. Peki Fen Liseleri puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları kaç? İşte fen liseleri yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2020.

Ankara Çankaya Fen Lisesi

Kontenjan 120

Taban puanı 495,105

Yüzdelik dilim 0,01

İzmir Bornova Fen Lisesi

Kontenjan 90

Taban puanı 494,57

Yüzdelik dilim 0,01

İstanbul Kadıköy Atatürk Fen Lisesi

Kontenjan 150

Taban puanları 493,397

Yüzdelik dilim 0,01

İstanbul Çapa Fen Lisesi

Kontenjan 150

Taban puanları 492,394

Yüzdelik dilim 0,01

Bursa Nilüfer Tofaş Fen Lisesi

Kontenjan 120

Taban puanları 489,618

Yüzdelik dilim 0,01

 

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