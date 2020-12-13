Feminist örgütlerden ikiyüzlü 'taciz' bildirisi: CHP'nin adını bile anmadılar

Sözde kadın hakkı savunucusu 57 feminist örgüt, sosyal medyada başlayan taciz ifşaları hakkında ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hasan Ali Toptaş ve diğer isimler hakkında taciz paylaşımı yaptığı için linç girişimine uğrayan kadınlara destek mesajları verildi ama CHP'de tacize uğrayan kadınların adı bile anılmadı. 57 kadın örgütünden yapılan ortak açıklamada, "Hepimiz 8 Aralık gününden beri sosyal medyada başlayan büyük bir kadın isyanına tanıklık ediyoruz. Leyla Salinger'in Hasan Ali Toptaş hakkında attığı bir tweet ile başlayan ve kadın dayanışmasının gücü ile büyüyen bu eylem ile birçok taciz failinin isimleri tek tek ortaya döküldü. Binlerce kadın yıllardır yüksek sesle ifade edemediği, maruz bırakıldığı tacizleri anlattı ve sosyal medyada haykırdı; Uykuların kaçsın ben ne zaman ifşa edileceğim diye!" ifadeleri kullanıldı.

CHP'li kadınlar gündemlerinde yok!

Açıklamanın devamında kadınlara tacizin peşini bırakmayacağını vurgulayan femist örgütler, CHP'de tacize ve tecavüze uğrayan kadınların adını bile anmadı:

"Biz kadınlar, ortada bir taciz varsa sorumlunun öncelikle tacizci ve beraberinde tacizciyle dayanışanlarla birlikte, failleri aklamak yönlü işleyen yargı pratiği olduğunu binlerce kez haykıracak, maruz bırakıldığımız tacizi yüksek sesle söylediğimiz için kendimizi suçlamayacak, bugün de bundan sonra da erkek şiddeti karşısında sessiz kalmayan her kadının yanında olacağız ve mücadelemizden asla geri adım atmayacağız."