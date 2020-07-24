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Gündem

Feminist örgütler buna da ses çıkarsın! 17 yaşındaki kızı öldürüp başında halay çektiler

Gazeteci Gaffar Yakınca, DHKP-C'nin öldürdüğü ve başında halay çektiği 17 yaşındaki kızı hatırlatarak, "Hiçbir provokasyon fırsatını kaçırmıyorlar" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 10:35:00 -
Feminist örgütler buna da ses çıkarsın! 17 yaşındaki kızı öldürüp başında halay çektiler

 yeniakit.com.tr  Pınar Gültekin’in vahşice öldürülmesi, Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen kadın cinayetlerini tekrar gündeme taşıdı. Ne var ki; akılcı çözüm üretmek yerine konuyu politize ederek sadece muhafazakar siyasi çevrelere muhalefet edebilmek için İstanbul Sözleşmesi’ni diline dolayan feminist çevreler, ikiyüzlü açıklamalarda bulunarak kendileriyle çelişiyor.

Her konuyu AK Parti hükümetine bağlayan feministler, kendilerini destekleyen çevrelerin işledikleri kadın cinayetlerine seslerini çıkarmıyor.

Bu konuya dikkat çeken Yazar Aytekin Yılmaz ve Aydınlık yazarı Gaffar Yakınca, Twitter hesaplarından dikkat çeken paylaşımlarda bulundular.

Aytekin Yılmaz, “Kadın cinayetleri politiktir, o halde bunun bir belgesi olmalıdır. İşte o belge.. PKK ve DHKP-C li kadınlar, hapishane koğuşlarında kendi yoldaşlarını öldürdüler ve bu cinayetlerin üstünü örttüler. 25 yıldır bu kadınları savunan kimse yok! Neden?” ifadelerini kullanarak, öldürülen kadınların isimlerini paylaştı.

Yılmaz’ın bu mesajını alıntılayan Gaffar Yakınca, “PKK ve DHKP-C yörüngesindeki "feminist" örgütler dünden beri ortalardalar. Bu örgütlerin işlediği kadın cinayetlerinin küçük bir kısmını anımsayalım mı?” mesajını paylaştı.

Yakınca, “Kadın katili örgütler hiçbir provokasyon fırsatını kaçırmıyorlar. Tarih 21 Ağustos 1994. 17 yaşındaki Şimel Aydın, Bayrampaşa Cezaevinde DHKP-C tarafından işkence yapılarak öldürüldü. Şimel'in katilleri onu öldürdükten sonra cesedi başında halay çekerek kutlama yaptılar” diye yazdı.

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