Feminist avukat evlilik kurumunun gerekliliğinden yakındı! Ar, namus, edep, hâyâ kalmadı

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Batı kaynaklı dayatılan yaşam kültürü toplumsal yapımızı ve ahlaki değerlerimizi her geçen gün bozarken, içimizdeki mankurtlaştırılmış isimler de Batı’nın değerlerinin reklam ve propagandasını yapmaya devam ediyor. Feminist Avukat Hülya Gülbahar, katıldığı bir TV programında gayri meşru yaşam tarzını savunarak şu skandal ifadeleri kullandı:

“Maalesef Türkiye’de kadınlara ve erkeklere cinselliği yaşamak için, hayatı sürdürebilmek için, hayatın ekonomik, toplumsal sorunlarını göğüsleyebilmek için evlilikten başka bir yol bırakılmıyor. Tek form evlenip aile halinde yaşamak. Kadınlar söz konusu olduğunda, zaten evlilikten başka bir seçenek sunulmuyor.”