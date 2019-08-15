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Feminist avukat evlilik kurumunun gerekliliğinden yakındı! Ar, namus, edep, hâyâ kalmadı

Millet, batı kaynaklı yasaların aile yapısını tehdit ettiğini savunarak kaldırılmasını talep ederken, Feminist Avukat Hülya Gülbahar katıldığı bir televizyon programında, insanlara cinsel hayatın yaşanması için evlilikten başka yol bırakılmadığından yakınarak, evlilik dışı bir hayat talebinde bulundu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:33

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Batı kaynaklı dayatılan yaşam kültürü toplumsal yapımızı ve ahlaki değerlerimizi her geçen gün bozarken, içimizdeki mankurtlaştırılmış isimler de Batı’nın değerlerinin reklam ve propagandasını yapmaya devam ediyor. Feminist Avukat Hülya Gülbahar, katıldığı bir TV programında gayri meşru yaşam tarzını savunarak şu skandal ifadeleri kullandı:

“Maalesef Türkiye’de kadınlara ve erkeklere cinselliği yaşamak için, hayatı sürdürebilmek için, hayatın ekonomik, toplumsal sorunlarını göğüsleyebilmek için evlilikten başka bir yol bırakılmıyor. Tek form evlenip aile halinde yaşamak. Kadınlar söz konusu olduğunda, zaten evlilikten başka bir seçenek sunulmuyor.”

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:33
  1. Feminist Avukat Hülya Gülbahar

YORUM YAZ

  • Turul Turul 29 dk önce
    Igrenc yaratik. Burasi Türkiye. Feministlik yapmak istiyorsan onu git Barzanistan‘da yap. Irki bozuk alcak serefsiz pislik.
  • İdo1 İdo1 33 dk önce
    Avukat bozuntusu her gece birisiyle dene önüne duran mı var. Millet senimi gözetliyor gözcü olarak Allah yeter. Cennet de hak cehennemde hak tercih senin
  • Ömer Ömer 39 dk önce
    Avukat yapmışız birde... yasa çıkartın yasa
  • Zaten evler dönüşmüş.Zaten evler dönüşmüş.47 dk önce
    Aile mi kaldı, kimin kiminle yatıp kalktığı belli değil. Heryer genelevine dönüşmüş durumda. Otomobillerin içi de aynı.
  • Adil düzen Adil düzen 49 dk önce
    Iyi işte dört avrat muta nikahı bugün evlen yarin boşan yokmu dininizde tam size göre bir yaşayıştan söz ediyor zaten nafaka ilede sorununuz var bununla yetinin işte aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz :))
  • NurNur56 dk önce
    Kendini bağlar umuma açıkta olabilir kendi namına konuşsun herkes bu ülkede namussuz şerefsiz yaşamıyor ya

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