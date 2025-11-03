Felsefenin İslam karşısında yanılgısı

İslam Başaran yazdı: Felsefe, insanın aklıyla hakikati bulma iddiasıdır. Antik Yunan’dan günümüze kadar, insan düşüncesi evreni, insanı ve varlığı anlama gayretiyle çeşitli felsefi sistemler ortaya koymuştur. Ancak bu sistemlerin ortak noktası, beşerî aklı mutlaklaştırmaları ve Allah’ın vahyini yok saymalarıdır. İslam ise insanı akletmeye, düşünmeye ve tefekküre davet eder; fakat bunu vahiyden bağımsız değil, tam tersine vahyin ışığında yapar. Bu temel fark, felsefenin İslam karşısındaki yanılgısının özüdür.

Kur’an, insana “düşün” der; ama bu düşünceyi Allah’ın muradına uygun bir istikamete yönlendirir. Felsefe ise insana “düşün” der, fakat ölçüyü insandan alır. İşte bu noktada felsefe, ilahî hakikat karşısında çıkmaz bir yola sapar.

Felsefenin Yanılgısının Temel Boyutları

1. Felsefe Beşerîdir, İslam İlâhîdir

Felsefe, aklı mutlaklaştırarak hakikati yalnızca insanın düşünce ürünlerinde arar. Oysa insan sınırlıdır; zaman, mekân ve imkân ile kayıtlıdır. Kur’an ise mutlak hakikat kaynağıdır:

“Eğer hak, onların hevalarına uysaydı, gökler, yer ve bunlarda bulunanlar bozulup gitmişti.” (Mü’minûn, 23/71)

Ayet, insanın hevasına dayalı düşüncenin hakikati tahrif edeceğini açıkça bildirir.

2. Tefekkür ile Felsefe Arasındaki Fark

İslam’da tefekkür, insanın Allah’ın yaratışına bakarak hakikati idrak etmesidir. Tefekkürün sonu Allah’a teslimiyet ve kulluktur. Felsefe ise kendi başına, bağımsız bir hakikat arayışı iddiasındadır. Fahruddin er-Razi’nin ifadesiyle, “Aklın göz olması için ışığa ihtiyacı vardır; o ışık vahiydir.” Felsefe, bu ışığı reddettiği için karanlıkta kalır.

3. Ontolojide ve İnsanda Sapma

Batı felsefesi, özellikle Descartes’tan itibaren, hakikati insana indirgemiştir: “Düşünüyorum, öyleyse varım.” Oysa İslam’ın cevabı şudur: “Allah var, öyleyse ben varım.” İnsan, varlığını kendi aklıyla değil, Allah’ın iradesiyle kazanır.

Muhammed İkbal, Batı felsefesini eleştirirken şöyle der: “Batı insanı, Tanrı’yı dışarıya attı ve kendini merkeze koydu; fakat sonunda kendini de kaybetti.”

4. Ahlakta Görelilik ve İslam’ın Sabit Ölçüsü

Felsefe, ahlakı göreceli kılar. Nietzsche’nin “üstinsan” fikri ya da sofistlerin “hakikat yoktur” anlayışı, bunun en uç örnekleridir. İslam ise ahlakı vahye dayandırır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurur:

“Ben, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” (Muvatta, Husnü’l-Hulk, 8)

Ali Şeriati bu noktada şunu vurgular: “Batı felsefesi insanı yalnızlığa ve çıkar ilişkilerine mahkûm etti; İslam ise toplumsal adalet ve ahlaka dayalı bir kardeşlik inşa etti.”

Hz. Muhammed’in Örnekliği ve Felsefenin Çöküşü

Hz. Muhammed (s.a.v.), insanlığa vahyin ışığında yol gösteren bir rehberdir. Mekke müşrikleri putperest inançlarını çeşitli akıl yürütmelerle savunurken, Peygamber’in çağrısı tek bir cümlede toplanmıştır: “Lâ ilâhe illallah.” Bu, bütün felsefi spekülasyonları reddeden, insanı tüm beşerî otoritelerden kurtarıp yalnızca Allah’a yönelten hakikatin ilanıdır.

Somut olarak, Yunan ve Roma felsefesi özgürlük üzerine yüzyıllarca tartışırken, Hz. Muhammed köleleri özgürleştirmeyi, yetimleri korumayı ve adalet düzenini tesis etmeyi başarmıştır. Bu, felsefenin soyut ütopyaları ile İslam’ın ilahî pratiği arasındaki en açık farktır.

İslam Düşünürlerinin Görüşleri

Fahruddin er-Razi: “Aklın yolu vardır, ama ışığı yoksa göremez. O ışık vahiydir.”

Mevdudi: Felsefe insanı kurtuluşa götüremez; vahiyden koparıldığında “dinsiz bir din” üretir.

Seyyid Kutub: Akıl tek başına bırakıldığında insanı putlara, heva ve heveslere kul eder.

Roger Garaudy: Felsefe soyut tartışmalarda kaybolur; İslam ise hayatı dönüştüren somut çözümler getirir.

Çağımıza Yansımalar

Modern ideolojiler pozitivizm, materyalizm, liberalizm, sekülarizm felsefenin ürünleridir. Ancak bu ideolojiler insanlığa huzur getirmemiştir: dünya savaşları, sömürgecilik, çevre felaketleri, ahlaki çöküş bunların sonucudur.

Kur’an ise bugün de hakikati hatırlatır:

“Kim Benim zikrimden yüz çevirirse, ona dar bir geçim vardır.” (Tâhâ, 20/124)

Bugünün bunalımları, vahyin terk edilmesinin sonucudur.

Sonuç

Felsefenin İslam karşısındaki yanılgısı, yalnızca bazı fikir ayrılıkları değildir; kökten bir yaklaşım farkıdır. Felsefe, insan aklını mutlaklaştırarak hakikati beşerî zihin ürünü teorilerde arar. İslam ise hakikati vahyin ışığında, tefekkür yoluyla bulmayı emreder. Bu bakımdan felsefe, ne kadar gelişmiş görünürse görünsün insanı kendi kısır döngüsünde bırakır; İslam ise insana hem dünya hem ahiret için gerçek bir istikamet sunar.

Felsefe, varlık ve insan hakkında “neden” ve “nasıl” soruları sorar; fakat vahiyden kopuk olduğu için doğru cevaba ulaşamaz. Platon’un idealar teorisi, Aristo’nun ilk neden arayışı ya da Descartes’in varoluş tanımı hep bir “hakikat” iddiası taşımıştır. Fakat bu iddialar zamanla çürümüş ve yerini başka teorilere bırakmıştır. İslam’da ise hakikat değişmez; çünkü onun kaynağı Allah’tır:

“Bu, şüphesiz gerçeği açıklayan bir sözdür.” (Târık, 86/13)

Yani felsefe insanı şüpheden şüpheye sürüklerken, İslam kesin bilgi ve huzur verir.

Tarih boyunca felsefenin yol açtığı ideolojilerin sonuçları insanlığa acı getirmiştir. Pozitivizm, insanı sadece maddeye indirgemiş; materyalizm, maneviyatı yok saymıştır. Bunların sonucunda iki büyük dünya savaşı, sömürgecilik, çevre felaketleri, ahlaki çöküş ve kimlik bunalımları yaşanmıştır. Bugün gençler, Batı felsefesinin ürünü olan “bireycilik” ve “sınırsız özgürlük” anlayışının bedelini yalnızlık, depresyon, intihar ve aile bağlarının çözülmesiyle ödemektedir.

Buna karşılık Hz. Muhammed (s.a.v.), Medine’de kısa sürede adalet, kardeşlik, yardımlaşma ve güven üzerine kurulu bir toplum inşa etmiştir. Felsefenin yüzyıllardır tartıştığı “ideal şehir” ya da “ütopya” kavramlarını, İslam Peygamberi gerçek hayatta uygulamıştır. İşte İslam ile felsefenin somut farkı burada açığa çıkar.

Gençler İçin Ufuk Açıcı Dersler

Bugünün gençleri, “ben kimim?”, “hayatın anlamı nedir?”, “hakikat nedir?” sorularıyla karşı karşıya kalıyor. Batı felsefesi bu sorulara göreceli cevaplar verir; İslam ise net ve doyurucu cevaplar sunar.

Ben kimim? → Allah’ın kuluyum.

Hayatın anlamı nedir? → Allah’a kulluk ve yeryüzünde adalet tesis etmektir.

Hakikat nedir? → Allah’ın kelamı olan Kur’an’dır.

Gençlerin yapması gereken; felsefi sorulara vahyin ışığında cevap aramak, aklı vahyin emrine vermektir. Tefekkür, Kur’an’ın emridir; fakat bu tefekkür Allah’a teslimiyetle sonuçlanmalıdır.

Düşüncede Tavsiyeler

1. Felsefeyi hakikat kaynağı görmeyin. Onu, insanın sınırlılığını ve sapmalarını gösteren bir ibret aynası olarak değerlendirin.

2. Tefekkürü merkeze alın. Göklerin, yerin, hayatın ve kendi nefsinizin üzerinde düşünün; ama sonuca vahyin rehberliğiyle ulaşın.

3. Somut adımlar atın. “Adalet nedir?” sorusunu sadece teoride değil, hayatınızda uygulayın. Zulme karşı çıkın, mazlumdan yana olun.

4. Kur’an ve sünnete sarılın. Gençliğin enerjisini hakikat yolunda kullanın; beşerî ideolojilerin peşinden gitmeyin.

Kapsayıcı Değerlendirme

Son tahlilde felsefe, insanın sınırlı aklının kurgularıdır; İslam ise Allah’ın mutlak hakikatidir. Felsefe, yolun nereye çıktığını bilmeden yürüyen bir yolcuya benzer; İslam ise yolu, menzili ve rehberi belli bir yolculuktur. Felsefe, insana arayış bırakır; İslam, insana hakikati verir.

Dolayısıyla gençlerin kurtuluşu, felsefi tartışmalarda değil; Kur’an’ın tefekküründe, Hz. Muhammed’in örnekliğinde ve İslam âlimlerinin vahiy merkezli yol göstericiliğinde saklıdır. Bu bilinç, günümüz gençliğine, insanlığa yön, ufuk ve umut verecek en sağlam pusuladır.

İslam BAŞARAN - MİRAT HABER