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Eğitim

Felsefe Grubu Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

2020 Felsefe grubu öğretmenliği taban puanları | Üniversite sınavına giren milyonlarca kişi için tercih dönemi 6 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta sona erecek. Felsefe Grubu öğretmenliği bölümü okumak isteyenler hangi okula kaç puanla girebileceklerini inceliyor. İşte, felsefe grubu öğretmenliği başarı sıralaması 2020.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 00:52:00 -
Felsefe Grubu Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Üniversite sınavının tamamlanmasıyla öğrenciler için tercih heyecanı başladı. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Felsefe Grubu Öğretmenliği okumak isteyenler söz konusu bölümün hangi üniversitelerde olduğunu, taban puanlarını ve kontenjanlarını araştırıyor.

Felsefe Grubu Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Üniversite sınava giren binlerce kişi felsefe grubu öğretmenliği bölümünü okumak istiyor. Bu sebeple bölüm puanlarını internetten araştırıyor. İşte, felsefe gurubu öğretmenliği puanları:

2020 YKS KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

YKS barajı kaç?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

 

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