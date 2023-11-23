Felipe Melo yine sakin durmuyor, gözaltına alındı!
Olaylı Arjantin-Brezilya maçında, Galatasaray'ın eski yıldızı Melo'nun ise bir Arjantinli taraftarı dövdüğü için gözaltına alındığı aktarıldı.
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin, deplasmanda Brezilya'yı gollüyle 1-0 yenerken maç öncesi olaylar çıktı.
Seremonide, Brezilya Milli Marşı okunduğu sırada polis, copla Arjantinli taraftarlara müdahale etti. Bunun üzerine Messi, takımı toplayarak soyunma odasına götürdü. Olayların yatışmasının ardından Arjantin tekrar sahaya döndü.
Melo'da tribündeymiş
Tribünde olan Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun ise bir Arjantinli taraftarı dövdüğü için gözaltına alındığı öğrenildi.
Maçın galibi Arjantin puanını 15'e yükselterek liderliğini korurken, Brezilya 7 puanda kaldı.
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