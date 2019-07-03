Felç edici çaresizlik! Bu toplumun sahibi yok! Olsaydı…

Yeniakit.com.tr yazarı Ali Osman Aydın, kaleme aldığı son yazısında, toplumda meşrulaştırılmaya çalışılan eşcinsel sapkınlığa ilişkin değerlendirmede bulundu. Sapkınlığın dizi filmler, magazin programları ve popüler müzik ile topluma sevdirildiğini söyleyen Ali Osman Aydın, “Şu an bir çırpıda birkaç LGBT’li ünlü sayamayacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var mıdır merak ediyorum?” dedi.

Zihinlerin anormalliği idrak edemeyecek kadar normalleştirildiğini ifade eden Aydın, “Normalleştirilmiş zihinlerden de yeni bir toplum kuruldu.” şeklinde konuştu.

Aydın, şöyle devam etti:

"Emin olun bu toplumun sahibi yok! Yani görünürde var, kağıt üzerinde var, lafta var, resmiyette var ama pratikte yok! Kimse alınmasın ya da alınan alınsın! LGBT yürüyüşüne destek veren sekülerleri de dahil ediyorum bu toplama, seçim döneminde iktidara destek için tam sayfa ilan veren anlı şanlı cemaatleri de… Hiçbir kesimin şu LGBT konusundaki feveranına inanmıyorum."