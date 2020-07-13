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Felaketin bilançosu böyle görüntülendi! Selin vurduğu Yusufeli Barajı’nın şantiyesinde korku dolu anlar

Artvin’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı’nın şantiyesini sel vurdu. Tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak olan barajın şantiyesi sel nedeniyle balçıkla kaplanırken, çok sayıda araç kullanılmaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 08:43:00 -

Tamamladığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı’nın şantiyesini sel vurdu. Çok sayıda araç kullanılmaz hale geldiği şantiye havadan görüntülendi.

Şantiye alanı balçıkla kaplandı

Artvin’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajının şantiyesini sel bastı. Sel sonrası şantiye alanı balçıkla kaplanırken, çok sayıda araç kullanılmaz hale geldi.

Yusufeli'ne ulaşımın sağlandığı tünel kapandı

Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından iz takip köpekleri ile arama-kurtarma çalışması yapılırken, baraj şantiyesinin hemen yanında bulunan ve Yusufeli ilçesine ulaşımın sağlandığı tünel sel sonrası gelen moloz yığınları ile kapandı. Karayolları ekipleri tarafından Artvin il merkezinden Yusufeli barajına kadar olan karayolu ulaşıma açılırken, sel bölgesi havadan görüntülendi.

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