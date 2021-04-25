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Gündem Felaket tellalı Profesörler nerede? Vaka sayıları son beş günde yarı yarıya düştü!
Gündem

Felaket tellalı Profesörler nerede? Vaka sayıları son beş günde yarı yarıya düştü!

Beş gün önce 60 bin'in üzerine çıkan, koronavirüs vaka sayısı, 25 Nisan 2021 Pazar günü açıklanan verilere göre 40 bin'in de altına düşerek, 38 bin 553 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 23:56:00 - 2021-04-26 00:19:28

 Yeniakit.com.tr 

Uygulanan 'Kısmi kapanma' tedbirleri ve aşılama işlemi ile koronavirüs vaka sayıları istikrarlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. Son beş günün verileri karşılaştırıldığında, vaka sayısında yarı yarıya bir düşüş gözlendi. Koronavirüs tablosu, özellikle son birkaç gündür ümit verirken, topluma korku pompalayan KHK'lı Profesörler ise sessizliğe büründü. Olumsuz gelişmelerde kanal kanal dolaşıp, felaket senaryosu çizenlerin, olumlu gelişmelerde tek kelime etmemesi, gerçek niyetlerini yeniden gösterdi.

İstikrarlı düşüş 5 gündür devam ediyor

21 Nisan Çarşamba günü, 318 bin 839 test yapılırken, 61 bin 967 yeni vaka tespit edilmişti.

23 Nisan'da 50 bin'in altına düştü

22 Nisan Perşembe günü, tespit edilen vaka sayısı 54 bin 791'e gerilerken, 23 Nisan'da 50 bin'in de altına düştü.

22 Nisan Perşembe

23 Nisan Cuma

25 Nisan'da 40 bin'in altına düştü

24 Nisan Cumartesi günü, 40 bin'e kadar gerileyen vaka sayısı, 25 Nisan Pazar günü ise 40 bin'in de altına düşerek, 38 bin 553'e kadar geriledi.

24 Nisan Cumartesi

25 Nisan Pazar

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