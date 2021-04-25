Felaket tellalı Profesörler nerede? Vaka sayıları son beş günde yarı yarıya düştü!
Beş gün önce 60 bin'in üzerine çıkan, koronavirüs vaka sayısı, 25 Nisan 2021 Pazar günü açıklanan verilere göre 40 bin'in de altına düşerek, 38 bin 553 oldu.
Yeniakit.com.tr
Uygulanan 'Kısmi kapanma' tedbirleri ve aşılama işlemi ile koronavirüs vaka sayıları istikrarlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. Son beş günün verileri karşılaştırıldığında, vaka sayısında yarı yarıya bir düşüş gözlendi. Koronavirüs tablosu, özellikle son birkaç gündür ümit verirken, topluma korku pompalayan KHK'lı Profesörler ise sessizliğe büründü. Olumsuz gelişmelerde kanal kanal dolaşıp, felaket senaryosu çizenlerin, olumlu gelişmelerde tek kelime etmemesi, gerçek niyetlerini yeniden gösterdi.
İstikrarlı düşüş 5 gündür devam ediyor
21 Nisan Çarşamba günü, 318 bin 839 test yapılırken, 61 bin 967 yeni vaka tespit edilmişti.
23 Nisan'da 50 bin'in altına düştü
22 Nisan Perşembe günü, tespit edilen vaka sayısı 54 bin 791'e gerilerken, 23 Nisan'da 50 bin'in de altına düştü.
22 Nisan Perşembe
23 Nisan Cuma
25 Nisan'da 40 bin'in altına düştü
24 Nisan Cumartesi günü, 40 bin'e kadar gerileyen vaka sayısı, 25 Nisan Pazar günü ise 40 bin'in de altına düşerek, 38 bin 553'e kadar geriledi.
24 Nisan Cumartesi
25 Nisan Pazar