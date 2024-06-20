Felaket tellalı Özgür Demirtaş dilenmeye başladı! 'Sadece bir hamburger parası'
Dolar/TL kuruna ilişkin tahminleriyle korku pompalamaktan öte bir yeteneği olmayan Özgür Demirtaş, halkta karşılık bulamayınca sosyal medya hesabından para dilenmeye başladı.
Demirtaş X paylaşımında sayfasına abone olunmasını isterken adeta bir pazarlamacı gibi ifadeler kullandı.
Özgür Demirtaş mesajında, "Abonelik pahalı değil. Sadece bir hamburger parası." dedi.
Demirtaş'ın alay konusu olan ifadelerinin tamamı şöyle:
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