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Sosyal Medya Felaket tellalı Özgür Demirtaş dilenmeye başladı! 'Sadece bir hamburger parası'
Sosyal Medya

Felaket tellalı Özgür Demirtaş dilenmeye başladı! 'Sadece bir hamburger parası'

Yeniakit Publisher
2024-06-20 02:27:00 - 2024-06-20 02:32:08
Felaket tellalı Özgür Demirtaş dilenmeye başladı! 'Sadece bir hamburger parası'

Dolar/TL kuruna ilişkin tahminleriyle korku pompalamaktan öte bir yeteneği olmayan Özgür Demirtaş, halkta karşılık bulamayınca sosyal medya hesabından para dilenmeye başladı.

Demirtaş X paylaşımında sayfasına abone olunmasını isterken adeta bir pazarlamacı gibi ifadeler kullandı.

Özgür Demirtaş mesajında, "Abonelik pahalı değil. Sadece bir hamburger parası." dedi.

Demirtaş'ın alay konusu olan ifadelerinin tamamı şöyle:

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