Felaket tellalı Erol Mütercimler'den dolar açıklaması: Türkiye ile Rusya anlaşmasaydı...

Gündemde kalmak için ilginç çıkışlar yapan ve komplo teorileriyle bilinen Erol Mütercimler, yine sınırları zorladı. Barış Pınarı Harekatı'na "tuzak" diyen Mütercimler, doların 10 TL olmasının kıyısından dönüldüğünü belirterek yine saçmaladı.

TSK'nın tarih yazdığı Barış Pınarı Harekatı'na bir boyun eğme diyen Mütercimler, "Türkiye'nin ateşkes kararına boyun eğmesi doğru bir karar. Yapmazsanız bir anda doları 9-10 lirada görürsünüz. Türk ekonomisinin dayanma şansı var mı yok. Türkiye'nin ekonomisi bir anda yıkılır, içeride siyasal, sosyal oluşumların önünü kesemezsiniz. Bakın bakalım o zaman sokaklar ne hale gelecek" dedi.

Dolar 11 TL olacak demişti

Yerel seçimler öncesinde felaket tellallığı yapan Mütercimler, doların 10-11 TL arasında olacağını öne sürmüş ve sonraki süreçte yine hayal kırıklığı yaşamıştı.