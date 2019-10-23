0553 313 94 23

Felaket tellalı Erol Mütercimler'den dolar açıklaması: Türkiye ile Rusya anlaşmasaydı...

Sürekli, “Kriz kapıda, savaş geliyor, iç savaş çıkacak” söylemleriyle kriz çığırtkanlığı yapan ve her seferinde sözleri havada kalan gazeteci-yazar Erol Mütercimler, yine gaza geldi. Türkiye'nin tarihi başarısı olarak gösterilen Barış Pınarı Harekatı'nı ve Rusya ile yapılan anlaşmayı 'boyun eğme' olarak yorumlayan Mütercimler, anlaşma olmaması halinde doların 10 TL olacağı yönünde palavra sıktı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:03
Felaket tellalı Erol Mütercimler'den dolar açıklaması: Türkiye ile Rusya anlaşmasaydı...

Gündemde kalmak için ilginç çıkışlar yapan ve komplo teorileriyle bilinen Erol Mütercimler, yine sınırları zorladı. Barış Pınarı Harekatı'na "tuzak" diyen Mütercimler, doların 10 TL olmasının kıyısından dönüldüğünü belirterek yine saçmaladı.

TSK'nın tarih yazdığı Barış Pınarı Harekatı'na bir boyun eğme diyen Mütercimler, "Türkiye'nin ateşkes kararına boyun eğmesi doğru bir karar. Yapmazsanız bir anda doları 9-10 lirada görürsünüz. Türk ekonomisinin dayanma şansı var mı yok. Türkiye'nin ekonomisi bir anda yıkılır, içeride siyasal, sosyal oluşumların önünü kesemezsiniz. Bakın bakalım o zaman sokaklar ne hale gelecek" dedi.

Dolar 11 TL olacak demişti

Yerel seçimler öncesinde felaket tellallığı yapan Mütercimler, doların 10-11 TL arasında olacağını öne sürmüş ve sonraki süreçte yine hayal kırıklığı yaşamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:03
  1. Erol Mütercimler

YORUM YAZ

  • SuleymanSuleyman3 sa önce
    Bu Erol müneccim denen adam bir numaralı vatan hayinidir. Milleti galyana getiriyor gıcık herif
  • mustafamustafa9 sa önce
    BİRİ BU SALAĞA ATMANINDA BİR SINIRININ OLDUĞUNU SÖYLESİN. BİZDE EKONOMİ OKUDUK ÇAKAL DOLAR İSTESEDE 10 TL OLAMAZ. BUNU ABD İSTEMEZ BU SALAK BİRAZ EKONOMİDEN ANLASA NEDEN OLAMAYACAĞINI KENDİDE YAZARDI. 
  • necatinecati10 sa önce
    tam bir ........... tip.bu milleti asla anlayamazlar asla bu milletin yanında olmazlar.
  • Adem civelekAdem civelek11 sa önce
    Dolar olmadı ne oldu görmüyor ursun kardeşim hayat pahalılığını
  • Alanya kalesiAlanya kalesi12 sa önce
    Siz yorum yapmayın yeter. Bukadar yaşadığı ülkeyi hor gören yokturdur. Biraz milli olun
  • YAŞARYAŞAR16 sa önce
    CHP zihniyetin nasıl çalıştığını bilirseniz, bunların bu çıkışların ne anlama geldiğini iyi anlarsınız. Şimdi ben kendi çevremde bir örnek vereyim. CHP yakınlığı ile bilinen bir ailenin kızları Üniversitenin Güzel Sanatlar akademisini Resim bölümünü bitirir. Ancak Ülkemizde Ressamların durumu malum olunca bu kızcağızım acil iş bulması veya okudu bölümle alakalı olmayan işlerde çalışması gerekecektir. Neyse bulunduğum ilin Büyük Şehir Belediyesi MHP den CHP geçince, bu kızcağızmız içinde gün doğmuştur. Büyük Şehir Belediyesi ve CHP bağlı belediye binaların ve hizmet binaların içine asılmak üzere resim ayarlanması bunun içinde bütçe çıkarmaları gerekiyordu. Söylenenler bunun için 1 milyon bütçe ayrılmış olması. kendilerinden olan 1 resim öğretmeni, 4 tane de öğrenci. Tabi hanım kızımız içinde bu bütçeden 150bin lira payına düşmüş oldu. Şimdi bir belediye işi için bakıldığında 150bin lira çok bir para değil ama aya böldüğümüzde 12.500lira yapıyor. Asgari üçretin 2.020TL olduğu bir ülkede aylı 12.500 liraya gelen bir iş yapmış olması ne kadar hakkaniyet ve doğrudur orasını sizin takdirinize bırakıyorum. Şimdi bu CHP bağlı belediyeler için bu buz dağının görünen tarafı. Ekrem İmamoğlunun Haydarpaşa Tren Garı için kayıp ettiği ihalede neden bu kadar çılgın davrandığı ap açık ortdadır. İhalede en yüksel bedel sunmuş olması ve ihale sonuçunu hiç bir şekilde tanımıyorum demesi. Bu ihaleden ne denli hesaplar yaptığı ortadadır.
  • Ya tutarsaYa tutarsa16 sa önce
    Bu adamın tahminlerinin hiç biri tutmadı hala konuşturup dinliyorlar.
  • sananesanane17 sa önce
    boş bardak
  • can ugurcan ugur17 sa önce
    bu erol bir sürü insanı dolar alın diye kandırdı.. ZARAR ETTİRDİ.... şuç işledi dava açın kazanırsınız. BARİ ZARARINIZI ÇIKARTIN BU HAİNDEN.
  • müneccimmüneccim17 sa önce
    mütercim soy adını müneccim olarak değiştirsin diyecem tutturamıyorkalsın mütercim.
  • ........17 sa önce
    Bunu adam diye ekrana çıkaranda kabahat
  • DÜŞÜNENE ADAMDÜŞÜNENE ADAM17 sa önce
    Erol Mütercimler,gibiler piyasada çok bilhas, youtuber da .TÜRKİYE az bir sallansa ,sanki .8.5şiddetinde deprem olduöldük bitdikzanedersin ama olmayınca da yine piyasa çıkıp utanmadan yorum yapmaya devam derler artık kına geldi ya mert olacan bu işi bilmiyorsan çekip git be birarder.
  • YORUM YORUM 17 sa önce
    Sirk cambazı görevlerini ifa etmekte.Kına yanlarında dolaşır bunlar.Yanlız kına yakmak için yardım istemesinler.Bu millet kınayı iyi yakar bilmiş olsunlar.
  • ALPERENALPEREN18 sa önce
    mütercim erol nedersedoğrudur.. çünkü o herşeyi bilir... neder se o.... emrin olur ağam...
  • vatansevervatansever18 sa önce
    sallıyor.....hiçbir mantıklı gerekçesi yok....enflasyon düşüyor cari fazla veren ekonomi var....ekonominin operasyon yemesi zor....papaz krizinde cari açık tavan yapmıştı sıcak parayı çekince domino etkisi oldu vatandaş ve şirketler dolara saldırdı....şuan öyle bir ortam yok....
  • Orhan Orhan 18 sa önce
    Hep yalanını dinledim. Ben yoruldum...
  • osmanliosmanli18 sa önce
    Su adamin konusmalrini medyaya koymayin. Sizler bunlarin konusmalrini haber yaptikac kendilerini birsey saniyorlar. Biraz yurt disian bakin da ornek alin, orda her medya gazette her haberi yazmaz. Birazcik yinunuzu belirletin ya..
  • basın protokolündeki lüzumsuzlarbasın protokolündeki lüzumsuzlar18 sa önce
    Bu herif kafayı kazıta kazıta beyin sızıntısı sorunu yaşadı. Habire ötüyor: cır, cır, cır, cır, cır, cır, cır...
  • TÜRKAY ALTAYTÜRKAY ALTAY18 sa önce
    o olmasa şöyle olurdu bu olmasa böyle olurdu. lan o yorumları herkes yapar . şu şöyle olursa dolar böyle olur bu böyle olmasaydı dolar şöyle olurdu. o zaman rusya ile anlaşılırsa dolar çıkmaz abd dize gelirse işler yol alır da deseydin ya .adam diye çıkarıp konuşturuyorlar senin gibi leri
  • Murat gözükaraMurat gözükara18 sa önce
    LAN... Yalaka adam... Dolar isterse 100bin olsun bizim gidecek yerimiz yok... SENİN GİDECEK YERİN ÇOK.. ÇÜNKÜ VATANSIZSIN... SENİN GİBİLERİN SONU YAKJN.. ARTIK HALK YAZIYOR SENİN GİBİLERİ...
  • iksiriksir19 sa önce
    Bu pisliğin söylediklerinin hepsi fos çıktı, utanmadan hala konuşur.
  • hamido hamido 19 sa önce
    Sokak karıştırmak isteyenler 15temmuz dan sonra iki kere düşünsün. Çünkü işin sonunda kelle vermek var.
  • SahinSahin19 sa önce
    Soytarilari haberlestirmeyin lütfen
  • vayvayyvayvayy19 sa önce
    "Hani niye olmadı?" diye soran yok. O yüzden böyle sallayıp yıllar sonra "aha ben demiştim" diyebilmek için her pozisyona göre böyle bir cinlik yapar Erol MÜNECCİMLER:))) Belirtilen koşullar oluşunca zaten Müneccime gerek yok, herkes bilir ne olacağını.
  • klmklm19 sa önce
    Lütfen böyle fitneci leri haber yapmayın..
  • yazıYORUMyazıYORUM19 sa önce
    Bu herifler istihbarat örgütlerinin etki ajanları, devlet bu .............ların ekonomi üzerindeki manipülasyonlarına izin vermemeli, insanlar bu dangalaklar yüzünden ticaret yapmıyor, malını mülkünü satıp dolara yatırıyor. Ekonomik durgunluğa bunun gibi kriz tellallığı yapan müptezeller sebep oluyor. 
  • erdal kapacakerdal kapacak19 sa önce
    dolar artacak sizin dolarlarınız katlanacak o devirler geçti erol efendi.sen bu ülkeye ne verdin ......................
  • SeferSefer19 sa önce
    Ya şu gibileri adam diye buraya taşımayın. Kendileri çalsin kendileri oynasın. Sonra da kendilerini bir ... zannediyorlar.
  • OFLUOFLU19 sa önce
    Mütercimler denen, ne idüğü belli olmayan vatandaş (!)...la bi sus la, bisusssss..Bi ....mden anladığın yok, anlıyormuş gibi vır vır konuşuyorsun.Epey bi kafa ütüledin len....
  • Barış pınarıBarış pınarı19 sa önce
    Senin gibilerde bir yerlerinekina
  • muratmurat19 sa önce
    sen nesin ne miiletsin insan kendi yaşadığı memleketi bu kadar hakir göremez böyle insanlara yediği kaba pislemek denir bunu hayvanlar bile yapmıyor

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  1. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  2. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
  3. Türkiye'yi kınıyordu... Polis..
  4. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  5. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  6. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  7. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  8. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  9. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  10. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  11. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  12. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  13. Galatasaray'da Küfür krizi!
  14. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  15. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  16. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  17. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  18. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  19. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  20. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  21. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  22. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  23. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
  24. Arakanlılara yönelik 'savaş..
  25. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
  26. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  27. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
  28. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
  29. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  30. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi