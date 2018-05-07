'Felaket tellalı' açıkladı! O isim CHP'den yine aday

ONUR AKAY DUYURDU



Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, kaleme aldığı yazıda Özlem Ağırman'ın aday adayı olduğunu duyurup meslektaşına başarılar diledi.



"YOKSULLUĞU YENMEYİ BAŞARACAĞIZ"



İşte Ağırman'ın adaylık açıklaması: "Eşit olacağız, bir olacağız. Ezilenlerin yanında ve mağdurların meclisteki sesi, temsilcisi olacağım. Hedefim açlıkla, yoksullukla mücadeleye öncelik veren, eğitime, öğretime en yüksek pay ayıran çağdaş sosyal refah devleti için gerekli reform ve değişimlere öncülük etmek.'' dedi