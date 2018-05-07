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'Felaket tellalı' açıkladı! O isim CHP'den yine aday

2015 yılında da CHP'den aday adayı olan ancak aday listelerine giremeyen Özlem Ağırman, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 1. Bölge'den yeniden milletvekili aday adayı oldu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:27
'Felaket tellalı' açıkladı! O isim CHP'den yine aday

ONUR AKAY DUYURDU

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, kaleme aldığı yazıda Özlem Ağırman'ın aday adayı olduğunu duyurup meslektaşına başarılar diledi.

"YOKSULLUĞU YENMEYİ BAŞARACAĞIZ"

İşte Ağırman'ın adaylık açıklaması: "Eşit olacağız, bir olacağız. Ezilenlerin yanında ve mağdurların meclisteki sesi, temsilcisi olacağım. Hedefim açlıkla, yoksullukla mücadeleye öncelik veren, eğitime, öğretime en yüksek pay ayıran çağdaş sosyal refah devleti için gerekli reform ve değişimlere öncülük etmek.'' dedi

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:27
  1. chp
  2. özlem ağırman

YORUM YAZ

  • BozoğluBozoğlu48 dk önce
    Desene yoksulluğu tetiklemek için adayım.
  • AslanAslan56 dk önce
    Caart kaba kağat
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