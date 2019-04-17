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Felahiye’de kurumlar arası okçuluk turnuvası tamamlandı

Felahiye Kaymakamlığı, Felahiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Okçuluk turnuvası tamamlandı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:50
Felahiye’de kurumlar arası okçuluk turnuvası tamamlandı

Felahiye Kaymakamlığı, Felahiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Okçuluk turnuvası tamamlandı.


8 - 11 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya Felahiye’deki kurumlardan toplamda 42 sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar Felahiye Kaymakamı Yusuf Cankatar ile Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun’un dostluk maçı ile tamamlandı.


Müsabakalar sonucunda 1. Ömer Demir(Müftülük), 2. Onur Sarı(MEB) ve 3. Gökhan Tayyar(Tarım İlçe Müdürlüğü) ile Mustafa Çay(Müftülük) olurken dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Turnuvaya katılım sağlayan tüm sporcuları tebrik ederek, Felahiye’de spora verdikleri destekten dolayı Felahiye Kaymakamı Yusuf Cankatar’a, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun’a ve Felahiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özbaldöktü’ye teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 11:50
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