Fehmi Koru yine zırvaladı! "Erdoğan aday olmayacak! Yerine düşünülen isim..."

Bir dönem Bilderberg toplantılarına katılmasıyla gündeme gelen ve Abdullah Gül'e olan yakınlığı ile bilinen Fehmi Koru, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağı ihtimalini dillendirdi.

Koru, iddiasını "Başkentteki gelişmeleri onun gözünden izlemeye devam ettiğim siyasi gözlemci bir dostum" dediği kişiye dayandırdı.

Adını vermediği ismin "hararetle aday aranıyor" dediğini aktaran Koru, "AK Parti’nin öndegelen isimleri bir araya geldiklerinde “O olmayacaksa kim?” sorusuna cevap aramaktaymış." ifadelerine yer verdi.

Milli Görüş lideri Oğuzhan Asiltürk'ün aday belirleme sürecinde aktif rol aldığı iddiasına yer veren Koru, yazısına şöyle devam etti:

“İş o noktaya gelir ve olağan aday yerine yeni bir isim çıkarma ihtiyacı gerçekten belirirse, bir de bakmışız, Binali Yıldırım cumhurbaşkanı adayı oluvermiş…”

Dostumun beklentisi bu yolda.

En kritik görevler için hep onun ismi hatırlandı çünkü.

Sürekli bakanlık yaptı.

Başbakan arandığında görev ona düştü.

TBMM başkanlığına seçtirildi.

Kritik İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin ancak onunla kazanılacağı düşünülerek AK Parti adına yine o aday gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı?

Neden olmasın?

“İyi de, o seçimi kaybetti Yıldırım Bey” dediğimde muhatabımın yüzünde muzipçe bir tebessüm belirdi.

Dostum, AK Partili yazar ve yorumcuların “Tayyip Erdoğan mutlaka aday olacak” iddialarına da, dışarıdan gazel okuyanların “Yenilse de bulunduğu yeri asla bırakmaz” türü tezviratlarına da gülüp geçiyor.

“Merak etme, ilginç bir seçim dönemi yaşanacak ve sonunda ülke rahatlayacak” dedi bana.

İnançla.

Ankara konuşmaya ve konuşunca isimler de telaffuz etmeye başlamış görünüyor."