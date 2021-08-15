Fehmi Koru yine ortaya çıktı! "Cumhur İttifakı adaylığına Abdullah Gül..."

Bir dönem Bilderberg toplantılarına katılmasıyla gündeme gelen ve Abdullah Gül'ün yakın arkadaşı olarak bilinen Fehmi Koru, muhalefetin erken seçim dayatmasının olduğu şu dönemde bir kez daha ortaya çıktı.

Arkadaşı sahnede

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yakın arkadaşı olduğu bilinen Fehmi Koru, TV5’te katıldığı programda, Millet İttifakı’nın “Abdullah Gül niteliğinde bir ismi aday göstermesi gerektiğini” söyledi.

Koru, "Siyasete en soğuk bakan insanlar bile, kendilerine böyle bir davet gelirse reddetmeleri zor bir durum. Abdullah Gül olursa, o da görevden kaçmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Gül’ün sessiz kaldığı bir dönem, kendisine en yakın isimlerden biri olan Koru’nun bu çıkışı dikkat çekti.

"Abdullah Gül bu niteliklere uyan bir isim"

Koru, programda şu ifadeleri kullandı:

“Görebildiğim kadarıyla Millet İttifakı, adaylarının nitelikleri üzerinde uzlaşmış gibi görünüyorlar. Sadece kendi tabanlarından değil, AK Parti tabanından ve MHP tabanından da hiç değilse bir miktar oy getirebilecek bir isim üzerinde uzlaşmanın gerekli olduğunu görüyorlar. Sadece o ismi şöyle veya böyle bir aday değil, özellikle başkanlık sisteminden dönüşü sağlayacak, parlamenter sisteme geçiş dönemini hiç tereddüt etmeden sürükleyecek, deneyimli bir isim olması üzerinde de sanki bir mutabakat varmış gibi, hiç isim konuşulmasa da...

Henüz İsim noktasında bir isim telaffuz ettikleri görünmüyor. Seçimlere yaklaşınca eğer böyle bir bulabilirlerse, çünkü böyle bir ismi 2008 seçimlerinde bulmuşlardı. Biliyorsunuz Abdullah Gül bu niteliklere uyan bir isim olarak seçim öncesinde telaffuz edilmişti ama Millet İttifakı o zaman tek bir isim üzerinde uzlaşamamıştı. Özellikle Meral Akşener'in ben mutlaka aday olacağım demesiyle bu görüntü bozulmuştu.

"Cumhur İttifakı'na da Abdullah Gül gibi biri lazım"

Bu dönemde nasıl bir isim üzerinde uzlaşabilirler bilemiyorum ancak yine üzerinde uzlaşabilecek bir ismin Abdullah Gül gibi bir isim yani ille onun olması şart değil ama onun deneyiminde onun özelliklerine sahip biri olması gerekiyormuş gibi...

Aslında böyle bir isim AK Parti ile Cumhur İttifakı'na da lazım. Onların da seçecekleri aday, nitelikleri sadece kendi tabanlarına hitap eden bir isim olmaması gerekiyor. Karşı taraftan da oy alabilecek birisi olması gerekiyor. Onun da aslında belki, o cepheden oy çekebilmesi için başkanlık sistemi yerine parlamenter sisteme geçişi sağlayabilecek bir isim olması gerekecektir.”

Gül’ün adaylık planları boşa düşmüştü

2018 seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı olarak eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ismi ortaya atılmıştı. Gül ise, partilerin mutabakat olması durumunda aday olabileceğini açıklamıştı. Ancak İYİ Parti lider Meral Akşener kendisi adaylığını açıklayınca, Gül’ün adaylık planları boşa düşmüştü.