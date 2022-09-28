Fehmi Koru yine 'Abdullah Gül' dedi! Bıkmadın mı be adam?

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı pazarlıkları dün gece İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamalarla iyice karmaşık hale geldi. Fehmi Koru işte tam da bunun üzerine Abdullah Gül'ün ortak adaylığını bir kez daha gündeme getirip muhalefeti, "anket aritmetiği özürlüsü' ilan etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını isteyen Hayrunnisa Gül'den sonraki ikinci kişi" olarak gösterdiği Fehmi Koru, Meral Akşener'in altılı masadaki cumhurbaşkanı adayı pazarını karıştırmasından saatler sonra yine Abdullah Gül ismini piyasaya sürdü. Abdullah Gül'ü aday olarak düşünmedikleri için muhalefete yüklenen Koru, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'la da yeni polemiğin kapısını araladı.

Fehmi Koru, kendi internet sitesinde bugün yayınlanan "AK Parti’den önemli bir isim 'Abdullah Gül aday olabilir' diye karalar bağlamış…" başlıklı yazısında AK Partili o siyasetçinin ismini vermedi ama, "Muhalefet seçimde kendilerinin adayının karşısına Abdullah Gül’ü çıkarmayı düşünüyormuş… AK Partili politikacı, vaktiyle Gül’ün cumhurbaşkanı olmasının engellenmek istenmesini, başörtüsü yüzünden eşine reva görülen muameleleri hatırlatarak, AK Parti adayının karşısına çıkmayı nasıl içine sindirebileceğini merak ediyormuş…" diye yazdı.

Ahmet Hakan'a hak verdi!

"Boşuna bir endişe…" diyen Fehmi Koru, "Görebildiğim kadarıyla Abdullah Gül ismini cumhurbaşkanı adaylığı için telaffuz eden bir tek ben varım. İktidarın yandan çarklı teknesi durumundaki gazetenin kaptanı da olan yazar bu durumu birkaç kez yüzüme de vurdu. Doğru söze ne denir?" ifadelerini kullandı. Koru böylece Hürriyet gazetesine "İktidarın yandan çarklı teknesi", Ahmet Hakan'a da "yandan çarklı tekne kaptanı" diyerek yeni bir polemiğin kapısını araladı.

Bu profile oturan kişi Abdullah Gül...

"Ben görüşümü 'Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül olsun' kesinliğinde yazıp söylemiş değilim. Dediğim şu: 'Kazanmak istiyorsa, muhalefet cephesi, ‘Abdullah Gül gibi’ bir adayla seçime girmek zorunda.” diyen Fehmi Koru anket sonuçlarına bakıp şöyle devam etti: "İktidar ve muhalefetin güçleri neredeyse birbirine eşit. Muhalefetin öne geçebilmesi ve adayını seçtirebilmesi için, adayının, ‘Millet İttifakı’ içerisinde yer alan partilerin seçmenleri yanında, şimdilerde ‘kararsız’ olduğunu söyleyen yüzde 20 oranındaki kitleden ve bilhassa AK Parti tabanından da oy alabilecek biri olması gerekiyor. Benim gözümde bu profile oturan bir kişilik Abdullah Gül…

Muhalefet bu işten anlamıyor

AK Parti kanadının cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediğini, zaten aşınan AK Parti oylarını biraz daha aşındırabilecek birinin adayları karşısına aday olarak çıkartılmasını istemediklerini ifade eden Fehmi Koru, "Boşuna endişe ediyorlar oysa… Merak etmesinler, muhalefet kendileri kadar bile aritmetikten anlamıyor, muhalefet aritmetik özürlüsü; onlar benimle aynı anketlere bakıp aday kim olursa olsun yüzde yüz kazanacağına eminler." dedi.

Yine aynı görüşteyim: Abdullah Gül...

Fehmi Koru ardından da neden Abdullah Gül dediğini şöyle gerekçelendirdi:

- Abdullah Gül, daha önce üstlendiği görevlere ek olarak, 11. Cumhurbaşkanı kimliğiyle de, ülkeye hizmet etti. AK Parti de övünebilir o hizmet dönemleriyle…

- AK Parti adına ilk hükümetin bakanlarını başbakan olarak Abdullah Gül belirledi. İlk hükümet programını o yazdı. Kendisinin cumhurbaşkanlığı dönemine kadar, AK Parti, onun en başta çizdiği yolu izlemiş, ülke Gül’ün seçtiği kadrolar eliyle yönetilmişti.

- Cumhurbaşkanlığında da seçilmesini engellemek için ellerinden geleni yapanları mahçup eden bir icraat sergiledi Abdullah Gül.

Parlamenter Sisteme geçiş için Gül olmalı

- Ben yine aynı görüşteyim: Seçim sonrasında Türkiye bir geçiş dönemi yaşayacak; o dönemde yeniden geçilecek parlamenter sistemin alt yapısı huzurlu bir biçimde kurulmak isteniyorsa, bir sonraki cumhurbaşkanının ‘Abdullah Gül gibi’ biri olması gerekiyor…

İçine sindiremeyenler, itiraz edenler mutlaka çıkacaktır, ama ne yapayım, benim gözümde gerçek bu.