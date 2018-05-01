Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

Fehmi Koru, “Elimde güvendiğim bir kurumun ‘Mart 2018’ için yaptığı bir araştırma var” diyerek seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Koru'nun elindeki güvendiği bir kurumun yaptığı ankete göre AK Parti'nin oyları yüzde 51, MHP'nin ise 6.7 olarak öne çıkarken, CHP'nin oyunun yüzde 21.9. İYİ Parti'nin 9.7, HDP'nin ise 8.9 olduğu belirtildi.