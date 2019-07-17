Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım

Gazeteci Fehmi Koru, S-400'ler hususunda Batı ağzıyla konuşarak, Türkiye'deki bütün kesimin S-400 konusunda birleşmesinden rahatsız oldu.

Fehmi Koru, kaleme aldığı yazısında, "İktidar ve muhalefet tek ağızdan olanı sahipleniyor, medya ise bu olayı Türkiye’nin nicedir hasret kaldığı bir ‘zafer’ olarak sunuyor. Aksine söz söylemek böyle bir ortamda çok zor; zaten kimsenin böyle bir işe soyunduğu da pek görülmüyor. Endişeli ve kaygılıyım" ifadelerini kullanarak, 'kaygılı' olduğunu dile getirdi.

Koru, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım uygulayacağını belirterek, "Trump yönetimini Türkiye’ye karşı yaptırım uygulama konusunda zorlamaya hazırlanıyor. Bayağı ağır yaptırımlar gelmesi mümkün. Parasının önemli bir bölümü ödenmiş, ‘ortak yapım’ olarak üretilmekte olan F-35 uçaklarının Türkiye’ye tesliminden vazgeçilmesi söz konusu" dedi.

"Endişeli ve kaygılıyım"

Koru'nun yazısından satırbaşları şöyle:

Türkiye’nin nicedir hasret kaldığı bir ‘zafer’ olarak sunuyor. Aksine söz söylemek böyle bir ortamda çok zor; zaten kimsenin böyle bir işe soyunduğu da pek görülmüyor. Ben endişeli ve kaygılıyım. Öyleyse ben neden herkes gibi olanı coşkuyla karşılamakta zorlanıyorum? Yaptırımlar kaygısıyla mı? ABD’de ‘başkanlık sistemi’ var, ama bizdekinden farklı olarak ‘kuvvetler ayrımı’ ilkesi gereği Kongre de ülke gündemine hakim. Orada Demokratlar kadar Cumhuriyetçiler de S-400 almamıza ters bakıyor. Ayrıca konunun ABD yasalarını ilgilendiren bir boyutu da var ve Kongre yanında yargı da Trump yönetimini Türkiye’ye karşı yaptırım uygulama konusunda zorlamaya hazırlanıyor. Bayağı ağır yaptırımlar gelmesi mümkün. Parasının önemli bir bölümü ödenmiş, ‘ortak yapım’ olarak üretilmekte olan F-35 uçaklarının Türkiye’ye tesliminden vazgeçilmesi söz konusu.