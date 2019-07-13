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Fehmi Koru: Babacan'ın kuracağı partiden en çok onlar endişe duyuyor

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen ve yeni parti çalışmaları içerisinde olduğu iddia edilen Fehmi Koru, yeni parti çalışmalarının en çok CHP'yi endişelendirdiğini söyledi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:50
Fehmi Koru: Babacan'ın kuracağı partiden en çok onlar endişe duyuyor

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığında olduğu iddia edilen Ali Babacan ile hareket edeceği konuşulan yazar Fehmi Koru, yeni hareket konusunda CHP'nin saf değiştirerek söz konusu iklimden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Fehmi Koru yazısında şu ifadeleri kullandı:

Kendi içinde ve hükümetlerinde uzun yıllar görevler üstlenmiş bir çekirdek kadronun daha da genişlemeyi hedefleyerek yeni bir parti oluşturma çabasına girişmesinin AK Parti saflarında rahatsızlığa sebep olması garipsenmeyebilir. Esas garipsendiğini sandığım gelişme, henüz daha fikir kırıntısı halindeyken yeni bir -hatta birden fazla- partinin kurulması ihtimalini önemsemiş CHP’liler ve sayfalarıyla yorumlarında o yaklaşımı desteklemiş görünen CHP’ye yakın kişilerin, iş ciddiye binince, farklı bir tavrı benimsemeleridir.

Yeni oluşum CHP’den de oy alabilir diye mi endişeliler?

Yoksa, İstanbul belediye başkanlığının Ekrem İmamoğlu eliyle CHP tarafından kazanılması Türkiye’de bir türlü seçimle tek başına iktidara gelemeyenleri umutlandırdı da, fikir olarak beğendikleri oluşum ciddiye dönüşünce o umutlarının boşa çıkacağını mı düşünmeye başladılar?

Muhtemelen her ikisi de.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:50
  1. İstanbul
  2. Fehmi Koru
  3. CHP
  4. Ali Babacan

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  • uyan tcuyan tc12 dk önce
    yahu bırakın traşı sen acaba % 2 yi geçebilecekmisin.
  • VatandaşVatandaş13 dk önce
    Yahu bu koruyu içeri atacak bir mahkeme yokmu 15 temmuz şehitlerimizin kemikleri sızlıyor
  • AgaAga15 dk önce
    Fehmi koru dediyse dikkate almaya değmez.Ak partiyi desteklerken de aynı şeyi düşünürdüm.

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