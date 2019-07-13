Fehmi Koru: Babacan'ın kuracağı partiden en çok onlar endişe duyuyor

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığında olduğu iddia edilen Ali Babacan ile hareket edeceği konuşulan yazar Fehmi Koru, yeni hareket konusunda CHP'nin saf değiştirerek söz konusu iklimden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Fehmi Koru yazısında şu ifadeleri kullandı:

Kendi içinde ve hükümetlerinde uzun yıllar görevler üstlenmiş bir çekirdek kadronun daha da genişlemeyi hedefleyerek yeni bir parti oluşturma çabasına girişmesinin AK Parti saflarında rahatsızlığa sebep olması garipsenmeyebilir. Esas garipsendiğini sandığım gelişme, henüz daha fikir kırıntısı halindeyken yeni bir -hatta birden fazla- partinin kurulması ihtimalini önemsemiş CHP’liler ve sayfalarıyla yorumlarında o yaklaşımı desteklemiş görünen CHP’ye yakın kişilerin, iş ciddiye binince, farklı bir tavrı benimsemeleridir.

Yeni oluşum CHP’den de oy alabilir diye mi endişeliler?

Yoksa, İstanbul belediye başkanlığının Ekrem İmamoğlu eliyle CHP tarafından kazanılması Türkiye’de bir türlü seçimle tek başına iktidara gelemeyenleri umutlandırdı da, fikir olarak beğendikleri oluşum ciddiye dönüşünce o umutlarının boşa çıkacağını mı düşünmeye başladılar?

Muhtemelen her ikisi de.