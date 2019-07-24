Fehmi Koru, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a tüyo verdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığı ile bilinen Fehmi Koru, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na üstü kapalı "trolordusukurun" önerisinde bulundu.

CHP seçimi nasıl kazandı?

Ali Babacan'ın partisine dışarıdan destek veren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığı ile bilinen Fehmi Koru, "Yeni oluşumlar seslerini nasıl duyuracak? Medya düzeni şimdilerde farklı çalışıyor çünkü…" başlıklı yazısında CHP'nin İstanbul seçimlerindeki başarısına mercek tuttu.

CHP'nin İstanbul seçimlerinde oluşturduğu "trolordusu" marifetiyle başarı yakaladığını anlatan Koru, üstü kapalı şekilde Babacan ve Davutoğlu'na bu yöntemi işaret ederek, şu ifadeleri kullandı;

"...görevlendirilmiş kullanıcılar (bunlara da ‘trol’ deniyor) içeride de kesinlikle hakimiyet savaşı yürütüyorlar. Birileri aslı astarı olmayan bir konuyu hakimiyet alanı içerisindeki bir sitede yayınlatıyor, o yalan haberi yüzlerce-binlerce trol Twitter üzerinden yaymaya başlıyor.

Habere konu olan kişi/ler ne olduğunu anlayana kadar uyduruk haber zihinlerde gerçekmiş gibi yer alıyor.

Son zamanlarda öyle birkaç haber içerisinde benim de adım geçtiği için biliyorum.

Durum buysa 31 Mart İstanbul seçimini CHP nasıl oldu da açık ara farkla kazandı?

Galiba aynı yoldan giderek. CHP de kendi sosyal medya ordusunu kurdu ve asılsız haberleri anında yalanladığı gibi, duyurmak istediklerini de yine aynı yöntemle yaygınlaştırmayı başardı.

Konuya ilişkin değerlendirmeleri okudukça yeni dünyanın medya düzeninin ne kadar insafsız olduğu kanaati bende pekişiyor."