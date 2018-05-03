Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı

Fehmi Koru yakın dostu Abdullah Gül'ün çatı aday olarak kabul edilmemesinin üzüntüsünü atabilmiş değil... Gül'ün ortak aday gösterilmemesine dert yanan Koru, bugünkü yazısında ilginç ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Gül'ü kabul ettiğini ancak CHP'lilerin karşı çıkmasıyla geri adım attığını iddia eden yazar, Gül formülünün nasıl işlevsiz kaldığını köşesinde anlattı:

KARAMOLLAOĞLU ÖNERDİ KILIÇDAROĞLU KABUL ETTİ

"...Abdullah Gül formulü sanıldığı gibi Abdullah Gül tarafından icat edilmiş değildi; içinden zerre kadar “Yeniden cumhurbaşkanı olayım” hevesi geçmeyecek biri o. Formül, muhalif saflarda bir yıldız gibi parlayan Saadet partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun mühendis zekâsının ürünüydü ve Karamollaoğlu onu muhalefetin geri kalanına da kabul ettirmek için sonuna kadar uğraştı.

Kılıçdaroğlu da pratik zekasıyla formulü fazla zorlanmadan kabul etmişti. Gül’ün CHP’li partizanlara ters gelen özellikleri yanında, parlamenter sistemden yana oluşu ve özellikle yeni sisteme geçildiğinde eksikliği iyice hissedilecek demokrasiye ilişkin konulardaki bilinen hassasiyeti yeterli bir kabul sebebi olabilirdi; aritmetik özürlüsü zihinler onu kabulde zorlandı.

MERAL AKŞENER BOZDU

Meral Akşener’in “Ben adayım” ısrarı ise o formulü işlevsiz bıraktı. [Bu seçime özellik katan ve muhtemelen sonucu belirlemede rol oynayacak iki kişi var: Biri, “Seçim tarihi erkene alınmalı” açıklamasıyla ortaya atılan Devlet Bahçeli, diğeri de “Ben adayım” ısrarıyla Meral Akşener. Kayda geçsin.

HULUSİ AKAR'IN ZİYARETİ

Gül’ün adaylığı düşünmemesinde evine gelen ziyaretçilerin zorlaması olduğu konusunu öne çıkaranlar var. Gül böyle müdahalelere pabuç bıraksaydı, askeri vesayetin hüküm sürdüğü 2007’de başka bir isim cumhurbaşkanı olurdu. Bu da kayda geçsin isterim.]