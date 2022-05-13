FED'in o hareketi altını güçlendirecek!

Kıymetli metal, şahin Fed’in baskısıyla 1.850 dolarda tutunmaya çalışıyor. Fakat bazı uzmanlara göre Fed borsalardaki düşüşe kayıtsız kalamayarak faiz artışlarını yavaşlatmak zorunda kalacak. Bu da altını güçlendirecek.

Uluslararası piyasalarda ons altın yeniden Fed’in faiz artıracağı beklentisiyle sendeledi. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enfl asyon rakamları Fed'in daha agresif faiz artırımına gitmesi olasılığını artırarak ons altını baskılamaya devam ediyor. Çoğu uzman ise Fed’in faiz artışlarının enfl asyonu dizginlemeye yetmeyeceği ve resesyon riskinin altını yeniden alım bölgesine sokacağını düşünüyor. Emtia stratejisti Mike McGlone, altının Fed’in prangasından kurtularak 2.000 bin dolara çıkmayı başarması halinde arkasına bile bakmadan yükselmeye devam edeceğini savunuyor. ABD’de enfl asyonun yüzde 8.3 çıkmasının ardından altın 1.832 dolara kadar baskılandı. Sonrasında ise kıymetli metal, yüksek enfl asyondan destek bularak 1.850-1.860 dolar seviyelerine geri geldi.

1.887 dolar/onsun aşılması kritik önemde

Uzmanlara göre teknik açıdan değerlendirildiğinde, ons altında 200 günlük hareketli ortalamaya işaret eden 1.858 dolar seviyesi kritik. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştiği takdirde yukarı yönlü hareket 1.887 dolar seviyesine kadar gelebilir. Buranın üzarinde ise 1.900 doların üzerine hamle beklenebilir. Aşağıda 1.832 dolar seviyesi ise kritik ana destek konumunda. Burası kırılırsa 1.800 dolara kadar satışların sürebileceği belirtiliyor.

Ancak bu seviyenin altın fiyatları için güçlü bir destek oluşturacağını ve yönünü yukarı çevirmek için fırsat yakalayacağını savunan uzmanlar var. Bloomberg Intelligence'a göre, mayıs ayında hayal kırıklığı yaratan altın, rotayı 2.000 doların üzerine kırmanın eşiğinde olabilir. Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, yaptığı açıklamada, altının artık dip yapmaya yakın olduğunu ve ons başına 1.800 doların fiyatlar için taban oluşturduğunu söyledi.

McGlone, "Altının onsu 2.000 doların üzerine çıkarsa ardından bakmadan yükselişe geçecek. Bu direnç seviyesi desteğe dönüşecek ve fiyatlar arkasına bakmadan yükselecek” değerlendirmesinde bulundu.

Borsalardaki düşüş altın için zemin hazırlıyor

Stratejist bu beklentisine neden olarak borsaların kötü performansını gösterdi. ABD borsalarındaki zayıfl ama nedeniyle Fed’in vites değiştireceğini düşünen analist, ABD’de fonlama faizinin yüzde 3.4 civarında zirve yaptıktan sonra yüzde yüzde 3'e düşmesini bekliyor. Hisse senedi piyasalarındaki düşüşün, Fed’in sıkılaştırma hamlelerini yavaşlatıp, enfl asyonun yükselmesine izin verecek noktaya vardığını söyleyen McGlone, benzer bir durumun 2015 ve 2018 yıllarında altının yükselmesine zemin hazırladığını hatırlatıyor.

Faiz artışına karşı hassas

Altın, siyasi ve ekonomik kriz zamanlarında enfl asyona karşı bir koruma ve güvenli bir değer aracı olarak görülse de, sıfır getirili ons altını tutmanın maliyetini artıran kısa vadeli ABD faiz oranlarının yükselmesine karşı oldukça hassas. Dolayısıyla Fed’in son gerçekleştirdiği toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı, bununla beraber önümüzdeki toplantılarda da 50 baz puanlık artışın gündemde olduğunu söylemesi ons altın fiyatları üzerinde baskı unsuru yaratarak geri çekilmesine neden oldu. ABD 10 yıllıkları yüzde 3 seviyesinin altına gerilese de dolar endeksindeki kuvvetli seyir ons altını baskılıyor. Savaş prim getirmeye devam ediyor. Bu arada Fitch Solutions, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin altında prim getirmeye devam edeceğini ve 2022-23 döneminde ortalama fiyatın 1.900-1.800 aralığında kalmaya devam edeceğini tahmin ediyor.

Kaynak: Dünya-Evrim KÜÇÜK