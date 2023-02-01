FED'in kararı sonrası kritik altın uyarısı

Piyasaların beklediği Fed toplantısı yapıldı. Peki ama şimdi ne olacak? İşte dolar ve altında tahminler.

Finans uzmanı Belgin Maviş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Fed beklentiler dahilinde faiz artırdı. Piyasanın beklentisi de bu yöndeydi zaten. Dolar endeksinde ilk tepkilere baktığımızda 102.18’den 101.81’lere geriledi. Ons altında halihazırda 0.20’lik değer kaybı ile 1924 onsta. Şu anda ons altında bir hareket başladı gibi gözüküyor. Euro/dolar paritesinin 1.09’un üzerine çıkması piyasada morallerin yerine geldiği bir durumu ortaya koyuyor.

‘Ons altın 2000 doları görebilir’

Ons altında 1930-1940'larda bir hareket görebiliriz. Teknik olarak aylık bazda 1921 doların üzerinde kapatmıştık. Burada 1935 dolar seviyesinin geçilmesi durumunda 1970 ve 2000 dolara doğru hareketler görme ihtimalimiz var.

‘Faizler çıkabilir’

Fed faiz artışının devam etmesinin uygun olduğunu söylüyor. Enflasyonda belirgin bir düşüş olana kadar faiz artırılacak. Şu an faizler yüzde 4.75, Fed 5.10’a kadar işaret etmişti. Önümüzdeki iki toplantıda daha 25-25 olmakla birlikte 5’e doğru bir hareket görebiliriz.

Faiz artışı devam edecek mi?

Bundan sonraki iki toplantıda faiz artışı yapıp sonrasında bekle göre geçebilme ihtimali var. Ancak faiz indirimi için şu an erken. Piyasa da zaten bunu görmek istiyordu. Şu anda beklentiler dahilinde oldu.

Gram altında yön ne olur?

Şimdi gram altın tarafında içeride piyasalar kapalı, gram altın henüz tam tepki vermiş değil ancak bu tepkisiz kaldığı anlamına gelmiyor. An itibarıyla 1163 lira seviyesini görüyorum. Bugün 1169 lirayı görmüştü. Halihazırda 0.20 ile 0.18 arasında bir değer kaybını koruyor.

‘1200 liraya doğru hareket görürüz’

Ons altındaki yukarı yönlü hareketlerde 1930 dolar geçilirse gram altında 1170-1180 ve 1200 liraya doğru bir hareket görürüz. Bu ay içerisinde de görülebilir. Burada ons altın ve dolar endeksindeki hareket belirleyici olacaktır. Dolar endeksinin şu andaki seviyelerini koruması durumunda hareket biraz daha gecikebilir.”

Altın ve dolarda son durum

Faiz kararının açıklanmasıyla birlikte dolar/TL 18.80 TL civarında işlem görürken gram altın 1165 TL seviyesinde işlem görüyor.



Kaynak: Milliyet