FED'in faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki!
ABD Merkez Bankası FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurmasının ardından dolarda aşağı yönlü bir hareketlenme meydana geldi.19 Haziran 2019 Çarşamba 21:40
ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit bıraktı. Kararın ardından dolarda hareketlenmeler yaşandı.
Dolar'da aşağı yönlü hareketlenme
Fed faiz kararını açıklamadan önce dolar 5.8200 lira, euro ise 6.5345 lira seviyesinde işlem görüyordu. Kararın ardından yapılan açıklamada önümüzdeki dönemde faiz indirimi olabileceği beklentisiyle birlikte dolarda bir miktar gerileme görüldü. Saat 21:07 itibariyle dolar 5.7949 lira seviyesinde işlem görüyor.
Gün içinde en düşük 5.7922 lira, en yüksek 5.9166 lira seviyesi görüldü.
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