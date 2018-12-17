THY- Euroleague
0553 313 94 23

"Fed'in faiz artırmayı değerlendirmesi inanılmaz"

ABD Başkanı Donald Trump:- “Fed’in çok güçlü dolar ve fillen sıfır enflasyona, dünyanın patlak verdiği bir ortama rağmen yeniden faiz artırmayı değerlendirmesi inanılmaz. Paris yanıyor, Çin aşağı yuvarlanıyor. Zafere kenetlenin”

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:44
"Fed'in faiz artırmayı değerlendirmesi inanılmaz"

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeniden faiz artırmayı planlamasını eleştirerek, “Fed’in çok güçlü dolar ve fillen sıfır enflasyona, dünyanın patlak verdiği bir ortama rağmen yeniden faiz artırmayı değerlendirmesi inanılmaz” ifadelerini kullandı.

Trump, Fed’in yarın başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde faiz artırmaması gerektiğine yönelik söylemlerini sürdürdü.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, “Fed’in çok güçlü dolar ve fillen sıfır enflasyona, dünyanın patlak verdiği bir ortama rağmen yeniden faiz artırmayı değerlendirmesi inanılmaz. Paris yanıyor, Çin aşağı yuvarlanıyor. Zafere kenetlenin” değerlendirmesini yaptı.

Trump, son aylarda Fed’i faiz artırımlarına devam ettiği için pek çok eleştirmişti. Bir açıklamasında, "Fed benim için en büyük tehdit" ifadesini kullanan Trump, ABD borsalarındaki sert kayıplarda da bankayı sorumlu tutmuştu.

Fed başkanlığına kendisinin atadığı Jerome Powell'dan memnun olmadığını da sık sık dile getiren Trump, Powell'ı kovmayı düşünüp düşünmediğine yönelik bir soruya ise "Hayır. Onu kovmayacağım. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum." yanıtını vermişti.

ABD Başkanı Trump, Ocak 2017’de göreve geldiğinden beri 6 kez faiz artıran Fed’in Çarşamba günü sona erecek FOMC toplantısında yeniden faiz artırmasına piyasalar yüzde 75-80 ihtimal veriyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:44
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. faiz
  3. Fed

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tren kazası soruşturmasında 3 tutuklama
    1. Tren kazası soruşturmasında 3 tutuklama
    2. Fransa'da polis sendikasından..
    3. Başkan Erdoğan Konya'ya gitti
    4. Erkekler nazlı oluyor
    5. Yaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtı
    6. Başına aldığı darbe, gözünde yıldız..
    7. Tarihi hamamdaki soba faciasında..
    8. Kadınlarda kasık ağrısı
    9. Öğrencinin "battaniyeden çantayla"..
    10. Karısını silahla vuran kişi, intihar..
    11. Otomobil hırsızlarına yönelik operasyon
    12. Emeklilere iki zam birden!
    13. Nasırdan kurtulmak için...
    14. Sebze çorbası iç kanserden kurtul
    15. Buzlu yolda kayan TIR, park halindeki..
    16. Düzensiz göçle mücadelede AB-Mısır iş..
    17. Ankara'daki kazaya ilişkin 3 TCDD..
    18. Bir zamanlar kapı tokmakları...
    19. Kahramanmaraş'ta kaçak sigara..
    20. Takip edilen PKK'lılar ateş açtı! 2..
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!