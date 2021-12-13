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Ekonomi Fed'in aksiyonları baharda da faiz artırım seçeneğini ortaya çıkarabilir
Ekonomi

Fed'in aksiyonları baharda da faiz artırım seçeneğini ortaya çıkarabilir

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), aralık ayı toplantısında sadece varlık alım hızını azaltması beklenirken, toplantıda alınacak kararlarla beklentilerden önce, baharda bile faiz artırım seçeneğinin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 11:30:00 -
Fed'in aksiyonları baharda da faiz artırım seçeneğini ortaya çıkarabilir

14-15 Aralık'ta yapılacak toplantıda Fed'in, faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor, varlık alım hızını ise bir miktar daha azaltması öngörülüyor. Fed'in ilk faiz artışının Haziran 2022'de olabileceğine dair piyasalarda güçlü bir beklenti bulunmasına karşın mart da ihtimaller arasında yer alıyor.

Analistler, son zamanlarda "şahinleşen" Fed'in, gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesinde TÜFE verilerinin beklentilere paralel gelmesiyle hareket alanını genişlettiğini ancak enflasyonun 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasıyla varlık alım hızını daha da yavaşlatmasının beklendiğini kaydetti.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, yaptığı açıklamada, Fed Başkanı Jerome Powell'ın uzun süredir devam eden enflasyonun "geçici" olacağına yönelik sözle yönlendirmesinden vazgeçmesi sonrası 2022'de 2 faiz artışı olabileceğini, ilk faiz artışının haziranda, ikinci faiz artışının ise aralıkta gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Marey, "Aralık ayı toplantısında varlık alım hızının 30 milyar dolar azaltılması en mantıklı karar olabilir. Çünkü böyle bir karar Mart 2022'de de faiz artırım seçeneğini ortaya çıkarabilir. Görünüşe göre Fed, ilkbaharda faiz artışına hazır." ifadelerini kullandı.

Ilımlı bir ekonomik ivme olması durumunda Fed'in mart veya mayısta faiz artırımı yapma isteğini azaltabileceğini belirten Marey, yılın ilk yarısında faizlerde 25 baz puanlık bir artış olabileceğini, ikinci yarıda da 25 baz puanlık bir artış daha yapılabileceğini söyledi.

"Omicron varyantı faiz artırım döngüsü için önemli olabilir"

Philip Marey, 2022'de ABD'de enflasyonda düşüş görülebileceğini, büyümenin ise ılımlı olabileceğini kaydetti.

Omicron varyantının varlık alım hızının azaltılmasını etkilemeyeceği öngörüsünde bulunan Marey, yeni varyantın faiz artırım döngüsü için ise önemli olabileceğini vurguladı.

 "Fed, 2022'de 2 faiz artışı olabileceği öngörüsünde bulunabilir"

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in, varlık alım programında azalışa gidebileceğini, enflasyonun öngörülerden daha uzun sürebileceğine dair açıklamada bulunabileceğini ve 2022 için enflasyon tahminini yükseltebileceğini söyledi.

Levy, Fed'in gelecek yıl için işsizlik oranı tahminlerini düşürebileceğini, faiz oranı artışındaki tahminlerini de yükseltebileceğini kaydetti.

Levy, Fed'in 2022'de 2 faiz artışı olabileceği öngörüsünde bulunabileceğini de aktardı.

 

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