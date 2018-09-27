Federasyonumuz UEFA binasında!

2024 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi 15.45'te belli olacak.

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği karar öncesi ilk olarak Almanya sunum yaptı.

Daha sonra UEFA binasına giren Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, sunum dosyasını yetkililere sundu. UEFA, kısa süre içerisinde kararını bildirecek.

STATLARIMIZ NEREDEYSE HAZIR

Organizasyonu kazanmamız durumunda turnuvanın oynanacağı statlar:

*Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Stadı (İstanbul)

*Bursa Büyükşehir Belediye Stadı (Bursa)

*Antalya Stadı (Antalya)

*Yeni Eskişehir Stadı (Eskişehir)

*Gaziantep Stadı (Gaziantep)

*Konya Büyükşehir Belediye Stadı (Konya)

*Medical Park (Trabzon)

*Yeni Kocaeli Stadı (Kocaeli)

*Ankara Stadı'nda (Ankara)

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılacağı, yeniden inşa edilecek Ankara'daki stadın da turnuva için hazır olacağı bildirildi. Antalya Stadı'nda ise iyileştirme çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.