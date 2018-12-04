0553 313 94 23

Federasyondan Klopp'a para cezası

04 Aralık 2018 Salı 21:12
Federasyondan Klopp'a para cezası


İSTANBUL (AA) - İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'a para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, ligde geçen hafta Everton ile oynadıkları derbi maçta kural ihlali yapan Alman teknik adama 8 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi.

Klopp, 0-0 devam eden maçın 90+6. dakikasında Divock Origi'nin golü sonrası sahaya girerek sevincini kaleci Alisson Becker ile paylaşmıştı.

Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından hareketi için özür dilemişti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 21:12
  1. Futbol
  2. İngiltere Futbol Federasyonu
  3. Jurgen Klopp
  4. Liverpool
  5. para cezası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya için en büyük tehlike! İlk kez paylaşıldı
    1. Dünya için en büyük tehlike! İlk kez..
    2. "ABD'deki hastanelerin düşük kalitesi..
    3. ABD'den Rusya'ya 60 gün mühlet
    4. "Rakiplerimizin birbiriyle oynayacak..
    5. BPA tehdidi!
    6. Japon kiraz çiçekleri “Sakura”
    7. Ruhani, ABD ile müzakereleri savundu:..
    8. Özgüveni yüksek olan çocuklar bağımlı..
    9. Araçlara kafa ve yumruk atarak zarar..
    10. Kütahya'da silahla boynundan vurulan..
    11. Öfke ile nasıl baş edilir?
    12. Basketbolda maçın ardından
    13. Ortalık yangın yeri... Çağrı yapılıyor
    14. MDOB'dan Neşet Ertaş'ın türküleri
    15. Karabuğdaylı yumurtalı ıspanak
    16. HDP'li Baluken'in hapis cezasına onama
    17. Sinüzite şifa abdest almak
    18. Federasyondan Klopp'a para cezası
    19. Atiker Konyaspor'da Trabzonspor maçı..
    20. Çavuşoğlu'ndan NATO'da diplomasi trafiği
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz