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Dünya Federal Meclis'e yürüdüler! Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatına protesto
Dünya

Federal Meclis'e yürüdüler! Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatına protesto

Yeniakit Publisher
2024-04-20 23:15:00 -
Federal Meclis'e yürüdüler! Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatına protesto

Almanya-Berlin'de Filistin'e destek için düzenlenen protestoda Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatına tepki gösterildi.

Potsdamer Platz'da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla toplanan yaklaşık 2 bin kişi buradan Federal Meclis'e kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Gösteri esnasında "İsrail'in var olma hakkını sorgulayan kışkırtıcı sloganlar atıldığı iddiası nedeniyle" bazı göstericiler kimlik tespiti için geçici olarak gözaltına alındı.

Yürüyüş esnasında, "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Utanın utanın" ve "İsrail'e silaha yok" şeklinde sloganlar atıldı.

Bazı göstericiler de "Benim vergilerimden İsrail'e destek vermeye son", "Yahudiler olarak soykırıma silah desteği verilmesin çağrısında bulunuyoruz" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

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