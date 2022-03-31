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Ekonomi FED’e göre 40 yılın zirvesinde! İşte o kriz...
Ekonomi

FED’e göre 40 yılın zirvesinde! İşte o kriz...

ABD’de FED’in de yakından takip ettiği enflasyon göstergesi Şubat’ta 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 17:57:00 -
FED’e göre 40 yılın zirvesinde! İşte o kriz...

ABD’de kişisel harcamalar Şubat’ta sert biçimde düşerken fiyat baskılarında artış sürdü.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre Şubat ayında kişisel gelirler yüzde 0.5 ile tahminlere paralel artarken harcamalar yüzde 0.2 arttı. Beklenti harcamalarda yüzde 0.5 artıştı. Ekonominin yaklaşık üçte ikisini oluşturan harcamalar önceki ay yüzde 2.7 artmıştı.

Fed’in de yakından takip ettiği enflasyon göstergesi PCE endeksi aylık yüzde 0.6, yıllık yüzde 6.4 arttı. Bu, 40 yılın en büyük artışı olarak kayda geçti. Enflasyondaki artış, Fed yetkililerinin daha agresif faiz artışı beklentilerini teyit eder nitelikte.

Çekirdek PCE endeksi de yıllık yüzde 5.4 ile 1983’ten beri en yüksek seviyeye çıktı. Beklenti yüzde 5.5’ti. Endeks aylık bazda yüzde 0.4 arttı.

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