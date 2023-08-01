Fedakarlık sırası sende Ghezzal! Akılalmaz gelişme: Beşiktaş’a Rachid Ghezzal’dan yine kötü haber!

Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a yıldız futbolcu Rachid Ghezzal’dan yine kötü haber geldi.

Beşiktaş'ın yıldızı oyuncusu Ghezzal'den yine beklenen iyi haber gelmedi. Siyah-Beyazlı ekibin, yeni sezonda çok şey beklediği yıldızın sakatlık durumu Şenol Güneş'in de canını sıkıyor.

RÖVANŞA DA YETİŞEMEYECEK

Tirana maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle can sıkan Ghezzal'ın rövanşa da yetişemeyeceği öğrenildi.

Sağlık ekibi tarafından kontrolleri yapılan oyuncuyla ilgili en az bir hafta daha zamanı olduğu teknik heyete iletildi. Yıldız ismin durumu Şenol Güneş'i düşündürüyor.

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