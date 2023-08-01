  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fedakarlık sırası sende Ghezzal! Akılalmaz gelişme: Beşiktaş’a Rachid Ghezzal’dan yine kötü haber!
Spor

Fedakarlık sırası sende Ghezzal! Akılalmaz gelişme: Beşiktaş’a Rachid Ghezzal’dan yine kötü haber!

Yeniakit Publisher
2023-08-01 12:55:00 -
Fedakarlık sırası sende Ghezzal! Akılalmaz gelişme: Beşiktaş’a Rachid Ghezzal’dan yine kötü haber!

Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a yıldız futbolcu Rachid Ghezzal’dan yine kötü haber geldi. Yılda 2 milyon 250 bin euro net ücreti olan Cezayirli yıldız için fedakarlık yapması artık şart oldu...

Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a yıldız futbolcu Rachid Ghezzal’dan yine kötü haber geldi.

Beşiktaş'ın yıldızı oyuncusu Ghezzal'den yine beklenen iyi haber gelmedi. Siyah-Beyazlı ekibin, yeni sezonda çok şey beklediği yıldızın sakatlık durumu Şenol Güneş'in de canını sıkıyor.

RÖVANŞA DA YETİŞEMEYECEK

Tirana maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle can sıkan Ghezzal'ın rövanşa da yetişemeyeceği öğrenildi.

Sağlık ekibi tarafından kontrolleri yapılan oyuncuyla ilgili en az bir hafta daha zamanı olduğu teknik heyete iletildi. Yıldız ismin durumu Şenol Güneş'i düşündürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23